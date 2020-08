No le deseo el Covid ni al más incrédulo de la enfermedad: Pepe Rojas, presidente de Coparmex (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de agosto. “Esta experiencia no se la deseo ni al más incrédulo del Covid”, dijo Pepe Rojas, presidente de Coparmex en Rioverde, días después que fue dado de alta al dar positivo a la enfermedad y por la cual sufrió una neumonía avanzada con síntomas muy leves que de no detectarse a tiempo pudo costarle la vida, como sí pasa con muchas víctimas.

“Todo empezó con una gripa común, normal, no me imaginé, aunque tuviera el temor, pero era muy simple, luego se me quedó una tos, sino que por indicaciones de un familiar médico me hice unos estudios y en ese sale inmediatamente que tenía una neumonía avanzada, aunque yo no sentía los efectos”, dijo el actual presidente de Coparmex en exclusiva para este medio.

“Creo que hay un error de las autoridades en salud en el sentido de que los estudios como el mío -que me salvó la vida-, lo hacen en el servicio público cuando ya es demasiado tarde, ya cuando están intubados y eso te puede salvar la vida”.

Sobre su experiencia dijo qué “piensas muchas cosas, pero más no contagiar a mi familia, a mi esposa a mis hijos y yo ya me había aislado desde unos días antes por un accidente en bicicleta, lo cual contribuyó a no causar un brote”.

“Durante mis 21 días de cuarentena recibí muchos mensajes de personas conocidas que tenían Covid y no lo hacían público y eso en ocasiones es por la discriminación, pero yo les decía que deben decirlo, aceptarlo para crear más conciencia”, comentó.

El empresario consideró que cerrar las actividades comerciales es un error, pues si hay una conciencia ciudadana de ayudarse unos con otros, pueden abrirse con extremas precauciones, “si todos somos responsables vamos a dominar esta enfermedad”.

24 Horas

Compartir