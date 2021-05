“No hay una sola manera de ejercer la maternidad”, GESMujer (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de mayo. El próximo miércoles 26 de mayo, finaliza el ciclo de video charlas del GESMujer “Madre, ¿sólo hay una?” que durante el mes de mayo abordó diversos temas relacionados con la maternidad y sus múltiples expresiones.

Esta actividad virtual cerrará con la participación de la psicóloga y maestra en sexología educativa, Aurea Ceja Albanés, con la charla “Maternidades diversas”.

“La maternidad está atravesada por ideales, que según Esther Vivas, autora del libro Madres desobedientes, el ideal materno oscila entre dos figuras, por un lado, el de la madre sacrificada, al servicio de la familia y de sus crías y por el otro la “super mujer”, la que es capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza, que siempre está arreglada, con la casa limpia y todo en orden, ambas figuras están construidas desde un modelo de género patriarcal, que espera que todas las mujeres pongan toda su energía vital al servicio de los otros, y a veces se nos exige más de lo que se puede dar, plagando la experiencia de la maternidad con juicios sociales que etiquetan a la buena madre y a la mala madre. Al crearnos estas categorías polarizadas, las vamos interiorizando y nos convertimos en nuestras juezas internas, esto nos dificulta que nos preguntemos lo que queremos, necesitamos, y a encontrar nuestra propia forma de ejercer o no ejercer la maternidad, y generalmente esto genera culpa y esto genera mucho temor a estarlo haciendo mal”, comparte al respecto Ceja Albanés.

Según datos del Instituto Nacional de Perinatología, se estima que, en México, el 25% de las madres desarrollan depresión posparto; esta condición está asociada a una cuestión biológica con la disminución súbita de hormonas, pero también, puede estar acompañada de una percepción de soledad en la crianza, de falta de apoyo o de sobrecarga en las actividades de cuidados, estando presente el miedo a no cumplir con las expectativas sociales, a no ser “una buena madre”.

Así mismo el Instituto mexicano para la competitividad, en su estudio “Mujer en la economía, post-covid”, publicado en marzo de este año, sostiene que en México, la pandemia ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres, incrementando la carga de trabajo hasta en un 25%, y en consecuencia el incremento de condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad.

Es por ello que el GESMujer considera importante visibilizar, acompañar y compartir las diversas formas de vivir y ejercer la maternidad, desde una postura más libre, informada y gozosa, para todas las mujeres que han decidido ser madres como parte de su proyecto de vida.

La psicóloga social Áurea Ceja aporta que “como sociedad es importante voltear a mirar que existen otras formas de ser, que la diversidad es parte de nuestra condición humana, y que, a partir del diálogo, y la reflexión, podemos, encontrar y respetar diferentes modos de ejercer la maternidad y de respetar también la voluntad de quienes no lo sean. Somos tan diversas como cantidad de personas hay, podemos hablar de la maternidad gestante, de la maternidad por adopción, de la maternidad lésbica, de la maternidad de mujeres muy jóvenes, o de la maternidad de mujeres mayores, también es importante mencionar las diferentes formas de crianza feminista, que se les ha nombrado de esta manera, y también a quienes han decidido no ser madres y no materna, e incluso las formas de parto. No existen buenas madres o malas madres, sólo madres, y afortunadamente cada vez se abre más la puerta a preguntarnos y enriquecernos de todas estas formas posibles de ser”.

La charla virtual se transmitirá en vivo, el próximo miércoles 26 de mayo, a las 5:00 de la tarde, por medio de la página de facebook del GESMujer.

Enlace: https://www.facebook.com/gesmujer.rosario.castellanos.ac

