No hay personal suficiente para búsqueda de María Fernanda en Alemania (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de julio. Javier Sánchez, padre de María Fernanda Sánchez Castañeda, joven desaparecida en Alemania, señaló que su familia está tratando de ampliar la búsqueda en Berlín. En entrevista con Crystal Mendivil para Imagen Televisión, acusó que no existe el suficiente apoyo de las autoridades en ese país.

“Hemos seguido organizando estas brigadas, todos los días a todas horas. Empezamos muy temprano y ahora estamos ampliándonos a otras zonas donde no lo habíamos hecho dentro de la ciudad, un poco más al área más urbana, también en zonas que están deshabitadas”, expresó.

Acusó que el departamento de personas desaparecidas en Berlín es muy pequeño, por lo que pidió el apoyo de las autoridades para continuar con los operativos para localizar a su hija Maffy.

“Es un área muy pequeña de la policía y no hay personal suficiente, es lo que yo siento, yo como padre ellos dicen que están haciendo su labor y que están haciendo su mejor esfuerzo, pero como padre yo quisiera que estuviera metida más gente en esa búsqueda, que nos ayudara toda la policía de ser posible”, agregó.

Don Javier indicó que no existen videos de la joven, pues las leyes en Alemania prohiben grabar hacia las calles, por lo que hasta el momento se han vuelto complicadas las labores de búsqueda.

“La legislación en Alemania es diferente y no se permite filmar hacia las calles, es algo que está prohibido, entonces no hay videos. Hemos buscado videos en la zona y no hay ninguna cámara. Donde hay cámaras no filman hacia las calles, nada más hacia el interior de sus propiedades, entonces así no podemos saber qué pasó”, dijo.

Sobre la concentración a la que se convocó este próximo sábado 5 de agosto en la Embajada de México en Alemania, el padre de María Fernanda señaló que el acto se realizará como una muestra de solidaridad y agradecimiento a voluntarios y brigadistas.

“Estamos buscando reunirnos el fin de semana, el sábado en las afueras de la Embajada de México aquí en Berlín. Estamos convocando a toda la sociedad civil a todos los que quieran unirse para convivir un ratito y que nos ayuden después de terminar este pequeño convivio a seguir con la búsqueda. Vamos un par de horas ahí nada más y la idea después de eso es juntar a toda la gente y salir otra vez a volantear y a seguir con la búsqueda en diferentes lugares”, explicó.

Denunció que hasta el momento no se ha tenido conocimiento sobre un posible apoyo de autoridades mexicanas y pidió más ayuda de la policía en Berlín. Agregó que el último mensaje que tuvo con su hija fue el pasado sábado 22 de julio.

“Estaba preguntando por sus mascotas. Tiene dos perros allá en México y tiene unos erizos, nos estaba preguntando cómo estaban y le he estado mandando fotos de sus perritos. Fue muy cordial la plática que tuvimos, se despidió como todos los días, “besos y abrazos”, que era la forma de despedirse diario”, finalizó.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir