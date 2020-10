No hay ninguna posibilidad de que se rompa pacto federal, advierte AMLO a Alianza Federalista (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador descarta que se rompa el pacto federal de que los gobernadores de la Alianza Federalista amagaran con hacerlo y atribuyó su actitud a la temporada de elecciones que se viven en México de cara al 2021.

La Alianza Federalista, que agrupa a diez gobernadores mexicanos de la oposición, arremetió contra los recortes en el presupuesto y “el centralismo” que perciben del presidente López Obrador.

“Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, señaló.

“Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial”, dijo.

“¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos en temporada de elecciones, y entonces se está agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos. Nosotros consideramos que este es normal, es legítimo, respetamos esas posturas y como le tenemos respeto y confianza al pueblo sabemos que no hay nada que temer porque la gente ya no se deja manipular”, refirió.

La Alianza Federalista denunció en un comunicado “los recortes en el gasto” del presupuesto del próximo año, considerado el más austero en dos décadas, y la aprobación por parte del Gobierno federal de tres mil 100 millones de dólares de los 109 fideicomisos públicos suprimidos la semana pasada.

López Obrador señaló que no se reunirá con los gobernadores de la Alianza Federalista para cuidar la investidura presidencial.

“No porque no hay materia (para reunirse con ellos), los está atendiendo el secretario de Hacienda y no voy a permitir que me utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”, refirió.