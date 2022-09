No hay consenso para que Fuerzas Armadas se queden en las calles hasta 2028: Monreal (17:00 h)

En un video publicado en redes sociales, el también coordinador de los senadores de Morena detalló que los bancadas de oposición mantienen “una posición que no admite movimiento”, por lo que hasta el momento no se tienen los votos necesarios para lograr la aprobación de la iniciativa.

“Ha sido intensa la negociación, me he reunido con coordinadores de los grupos parlamentarios y con funcionarios del gobierno federal. No hemos logrado hasta ahora un consenso que nos permita adelantar alguna noticia, seguimos trabajando, seguimos dialogando, pero en esta ocasión debo de decir, con toda honestidad, que los grupos parlamentarios están en una posición que no admite movimiento”, dijo.

“Estamos intentando hacer notar la necesidad y la realidad en la que nos encontramos en el país, todo con respeto y con una absoluta actitud de apertura y de flexibilidad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero estoy seguro que todos queremos que el país tenga leyes y reformas actualizadas en beneficio de la población”, puntualizó.

Monreal Ávila dejó en claro que no ejercerá presión alguna para acelerar los trabajos que lleven a cabo las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, quienes serán las encargadas de discutir primero la minuta.

“La discusión será la que determinen las comisiones, su duración también, y después el pleno en primera y segunda lectura, de acuerdo con nuestra normatividad interna, hará lo conducente”, apuntó.

Será este lunes por la tarde cuando inicien en el Senado de la República los trabajos legislativos para la dictaminación de la minuta sobre Fuerzas Armadas, con las discusiones que lleven a cabo las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, quiene entrarán en sesión permanente a partir de hoy.

Cuando las Comisiones Unidas hayan elaborado y votado el dictamen correspondiente, se espera que sea presentado el Pleno de la Cámara Alta, donde Morena y aliados no tienen la mayoría calificada.

Información de López-Dóriga Digital