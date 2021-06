No hay condiciones para visita de Kamala Harris al Senado mexicano (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. Ante la falta de consensos entre las distintas fuerzas políticas, no existen condiciones para que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, realice una visita al Senado de la República, durante su estancia en México; así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Reconoció que la invitación que se le extendió también a la presidenta del Senado de los Estados Unidos tuvo “reacciones mixtas entre los colegas parlamentarios”, ello ante la polarización que existe por el proceso electoral, que podría opacar el encuentro.

“El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente. Lo he dicho y lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es asegurar tener un Senado plural, productivo, eficaz y ante la ausencia de consensos amplios, siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita afortunada y consensada”, sostuvo.

Ante ello, Monreal Ávila dijo que están revisando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posibilidad de que este encuentro se dé en una próxima ocasión.

El coordinador de Morena resaltó que la reunión que tendrá Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador es especial porque hay la coincidencia entre ambos países en tratar los retos comunes y la necesidad de invertir en el desarrollo regional de manera integral.

Dijo que las democracias tienen como componentes esenciales el desacuerdo, el diálogo, la negociación, pero también la tolerancia.

Recordó que Kamala Harris en la primera mujer de color, de padres inmigrantes, en ser electa para la vicepresidencia de los Estados Unidos.

