No habrá juicio vs Peña; revelan llamada de AMLO con éste (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. El diario El Universal publicó este jueves, versiones de dos presuntas llamadas telefónicas entre Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador.

En estas, según la versión del columnista Alejandro Aguirre Rivero, el actual mandatario le garantizó que no habría juicio alguno ni cargos penales contra el ex presidente ni ninguno de los ex funcionarios de su primer círculo.

La primera duró poco más de 6 minutos. Se efectuó días después de la captura de Emilio Lozoya, revela el columnista.

En esta, AMLO le dijo a su antecesor que, escuchara lo que escuchara en “las mañaneras”, el “pacto de caballeros” continuaba idéntico a lo charlado el 3 de julio del 2018, cuando AMLO era candidato ganador y visitó Palacio Nacional.

“En aquella ocasión arreglaron que más allá de la vorágine mediática y la opinión pública, (ocurriera lo que ocurriera), tanto EPN como algunos de sus colaboradores más importantes serían alejados del patíbulo”.

Poco después de esa conversación telefónica entre AMLO y Peña Nieto, se filtraron la denuncia de hechos de Lozoya y un video presuntamente difundido por su hermano, revela el columnista.

Esto “levantó dudas en el expresidente sobre aquel añejo pacto, y lo obligó, tiempo después, a amagar con soltar dos o tres materiales más de Pío López Obrador recibiendo apoyos”.

En una segunda conversación entre ambos, López Obrador le hizo saber “que no había motivo para acelerarse, que no eran necesarias las amenazas, que estaban entre caballeros, que por mucho que se oscureciera el cielo, siempre saldría el sol para él”.

Tanto EPN como AMLO acordaron negar, bajo cualquier circunstancia, haber tenido comunicación de manera directa a través de llamadas telefónicas.

“El Presidente no sólo le aseguró a Enrique que todo estaría en orden con él y su gente cercana, sino que la consulta para enjuiciar a exmandatarios tampoco lo pondría en riesgo, pues su objetivo era otro expresidente”.

laredsocial-primeraplana.com

Compartir