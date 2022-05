‘No excluyo’; López Obrador abre la puerta a Monreal para el 2024 (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “no excluye” de la carrera por la Presidencia de la República al senador Ricardo Monreal Ávila.

Un día después de que ratificara los continuos elogios que emite hacia la persona de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de que calificara “como de primera” la gestión que hasta este momento ha desempeñado Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le preguntó a López Obrador durante su conferencia matutina si es que en la lista de aspirantes a la candidatura presidencial podía contarse todavía a Ricardo Monreal.

El presidente sostuvo que en Morena hay muchos hombres y mujeres que podrían aspirar al cargo, por lo que todos tienen derecho de participar.

“También, tiene derecho (Ricardo Monreal). No, no, no (no excluyo) hay muchos, muchos mujeres y hombres afortunadamente en el movimiento de transformación, en los demás no me meto, ahí se resolvieron mucho, es una mezcolanza”, comentó.

Y aun cuando aseguró que no se mete en las aspiraciones de otros partidos estimó que el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat o del Estado de México, Alfredo del Mazo, también podrían figurar como candidatos a la Presidencia de la República.

Información de:https://www.excelsior.com.mx/

Compartir