No estoy en la nómina del IEEPO, soy enfermera: presidenta de Cacaloxtepec (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de febrero. Luego de que se diera a conocer en un medio de comunicación, una relación de presidentes municipales que presuntamente cobran ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y al mismo tiempo perciben una dieta por su función pública, Teresita del Carmen Martínez Flores, presidenta municipal de Santiago Cacaloxtepec, aclaró que no es su caso.

La información reveló una lista de personas, entre las que se encontraba la munícipe, sin embargo, dio a conocer que ella es enfermera titulada desde hace 24 años, por lo que está adscrita a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y no al IEEPO, como se informó.

Llevaba poco más de 19 años trabajando en el Centro de Salud de Silacayoápam y los últimos tres años laboró en el Centro de Salud de Santa Teresa y regresará en 2022 a su centro de trabajo.

“El viernes me enteré que había una noticia en la que se decía que yo aparezco en la nómina del IEEPO, me sorprendió porque llevo 24 años siendo enfermera general, tengo mi carrera que orgullosamente me la dio mi padre, la cual suspendí en el 2019 porque fui electa como presidenta municipal de mi comunidad”, dijo.

Mostró a este medio de comunicación, en original, el oficio 11C/11C.1.2/10684/2019 de los SSO, en donde se le autoriza una licencia sin goce de sueldo para ocupar el puesto de elección popular como concejal propietaria, de Santiago Cacaloxtepec.

Mencionó que ignora de dónde se emitió la información de que supuestamente cobraba en el IEEPO, sin embargo, lamentó que es algo que le ha afectado su imagen, en una labor que ya de por sí es un tanto difícil ya que es la primera mujer que preside el ayuntamiento de Cacaloxtepec.

“Sé que los ciudadanos de mi municipio saben que soy enfermera, pero hay que reconocer también que la información fue aprovechada por gente que quiere perjudicar mi imagen a través de redes sociales, por eso estoy dando la cara, porque no tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme, al contrario, esto me fortalece y me motiva a demostrarles que las mujeres también podemos”, dijo.

“Ojalá que esta situación se aclare en los medios en los que se dio a conocer la información, porque no es posible que se me afecte de esta manera por algo que no es cierto”, señaló.