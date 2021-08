“No es chantaje, son problemas reales”, responde la CNTE a AMLO en Chiapas (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Docentes, médicos, estudiantes, madres de víctimas de feminicidio, mujeres en busca de empleo, entre otros sectores de la población se manifestaron a las afueras del Cuartel de la Séptima Región Militar previo a la celebración de la conferencia del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

A las 6:00 cuando arribó el vehículo del ejecutivo federal, los manifestantes le bloquearon el paso y uno a uno dio a conocer sus exigencias en el altavoz. Otros se acercaban a la ventanilla para tratar de obtener una respuesta.

El presidente no bajó el vidrio durante las dos horas que los grupos bloquearon el paso. Las escoltas argumentaron que por la pandemia del COVID-19.

Jesús Ventura, docente de nivel básico de la región centro, dijo que la exigencia de su grupo es la solución al tema de caja de ahorro y Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes), “el gobierno del estado quiere tener congeladas las cuentas; pensamos que el presidente iba a bajarse y dar solución, pero no fue así”.

“No hay medicamentos, señor presidente. No es justo que el gobernador de Chiapas no nos escuche”, protestó otro hombre en la ventanilla de la camioneta. Mientras alrededor, decenas de pancartas mostraban algunos de los diferentes sectores con problemáticas no resueltas.

“Recontratación y reubicación del personal de salud COVID-19”, “Ayer héroes, hoy despedidos”, “Prometió seguridad laboral; hoy estamos desempleados”, “Héroes para el pueblo, invisibles para el Estado. No nos olvide señor presidente”, “Justicia para nosotros propicias federales inocentes”, “La gente está cansada de las mentiras”; “No a la disminución de matrículas”, entre otras leyendas.

A las 8:00 horas, cuando los manifestantes comenzaron a retirarse y minutos después de que concluyó la transmisión en vivo de la conferencia en la que no pudo participar, el vehículo del presidente pudo ingresar al cuartel militar.

Héctor Gutiérrez de la Dirección Política de la Sección 7 del SNTE -CNTE, dijo que desde la Asamblea Estatal se determinó la manifestación pacífica y al llegar al punto de encuentro, se toparon con más grupos.

“No son chantajes son problemas reales”, dijo ante los señalamientos del presidente y confirmó que han sido 18 mesas de diálogo con la presencia de ambas partes, “pero sin soluciones”.

Esta manifestación estaba prevista en la jornada de movilizaciones en Chiapas que iniciaron con la “liberación de las casetas de cobro”.

“Hoy nos retiramos cuando vimos que no hubo respuesta al diálogo. Se cerraron al diálogo”, dijo.

El Heraldo de México/Foto:Especial

