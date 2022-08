“No eres bienvenida”: Señoras corren a joven de un parque por pasear perros sin raza (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Una joven identificada como Adriana Muñoz denunció por medio de su cuenta de TikTok la discriminación que vivió por parte de unas señoras, quienes la corrieron de un parque de Miraflores, una zona turística de Lima, en Perú, porque pasó cerca de ellas paseando a unos perros que no son de raza.

En medio de lágrimas, la joven relató en una serie de videos de TikTok, que ella trabaja como paseadora de perros y como parte de su trabajo llevó a las mascotas al parque María Reiche, pero ahí se cruzó con unas señoras que la acusaron de llevar animales mestizos y le pidieron que ya no volviera a pasar por ahí.

“Todas las señoras se me fueron encima a decirme un montón de improperios, entonces me dirigí al serenazgo (vigilancia municipal) y le dije mira ‘sabes que yo no voy a dejar de caminar por acá, estás personas no tienen permiso de la municipalidad y me están votando de un espacio público'”, relató Adriana.

En otro video, la joven señaló que las señoras le dijeron que ese era “un espacio miraflorino” y aunque les dijo que ella también vivía ahí, no le creyeron porque se dedica a pasear perros. Debido al escándalo que se armó en el parque, una policía municipal tuvo que intervenir, pero no logró tranquilizarlas.

“Me dijeron que eso me pasa por estar paseando perros chuscos (mestizos) que ni siquiera son de raza, que de dónde he de haber salido, obviamente totalmente fuera de lugar sus comentarios. Me dijeron que simplemente no camine por ahí, que aprenda a caminar por el sitio que me corresponde”, explicó la joven.

En uno de los últimos videos que publicó la joven, se escucha como una señora le dijo que su perro tenía rabia y andaba suelto, a pesar de que los llevaba con correa, y posteriormente le gritó: “Ándate de acá, no eres bienvenida, una persona cuando no es bienvenida se va, se retira”.

Sus videos ya suman más de 2 millones de reproducciones en TikTok y causaron indignación entre los usuarios, quienes opinaron que los perros de raza no son mejores que los demás, mientras que otros propusieron llevar a pasear a todos sus perros a ese parque.

“Que sea de raza o no igual se le ponen vacunas, que piensa la señora, algunos no compran perros de raza porque da igual”. “Amiga dónde es para ir con mis perros”. “Justo se me dio por sacar a pasear a mis 4 perros por ese parque”, comentaron algunos usuarios.

