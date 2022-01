“No era nada científico”: Mike Pompeo revela cómo logró bajar más de 40 kilos de peso en seis meses (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de enero. El exsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, admitió en una entrevista exclusiva con el diario New York Post que logró bajar 90 libras (40,8 kilos) de peso en tan solo seis meses.

El exfuncionario decidió empezar a adelgazar el pasado 14 de junio, cuando se percató de que su peso se aproximaba a las 300 libras (unos 136 kilos) por primera vez en su vida. Según relató Pompeo, la mañana siguiente se despertó y dijo a su esposa: “Hoy es el día”.

“Empecé a hacer ejercicios, no todos los días, pero casi todos los días, y a comer bien y el peso empezó a bajar”, señaló, agregando que se compró unas mancuernas y una máquina elíptica para el gimnasio en el sótano de su casa. “Intentaba ir cinco o seis veces a la semana y estar media hora más o menos. Y eso no era nada científico. No había entrenador, no había dietista. Era sólo yo”, aseguró Pompeo.

RT Español/Foto:AP

Compartir