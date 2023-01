No deje que su mascota coma ninguna de estas cosas (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Puede ser tentador darle a nuestra mascota un bocado de la comida que nos gusta, creyendo que les hace bien ya que no es dañino para nosotros. Pero, desafortunadamente, hay muchos alimentos que, aunque son seguros para los humanos, son extremadamente tóxicos para queridas mascotas. Lo mejor es que sigan una dieta equilibrada supervisada por un veterinario. También hay alimentos que pueden ser peligrosos si se consumen en exceso, como la sal, el azúcar y las espinacas. Pueden causar problemas de salud graves a largo plazo que requieran atención médica. A su vez, los analgésicos para humanos no se recomiendan para animales domésticos comunes porque su metabolismo es diferente a nuestro, a pesar de que todos somos mamíferos.

Los perros y gatos pueden ser muy astutos y robar comida sin que nos demos cuenta, por lo que debemos prever estos escenarios y estar atentos a nuestro entorno. Aprovechen esta oportunidad para leer acerca de estos 30 ejemplos de alimentos que debemos evitar darles a nuestra mascota. Vuelvan a verificar que no le estén dando accidentalmente a su mascota algunos de estos alimentos dañinos. Si tienen alguna duda, no duden en acudir a un veterinario para que los asesore profesionalmente en estas materias. Aquí hay una lista de todos los alimentos que no deben darles a su mascota y también una lista de golosinas saludables que son realmente buenas para ellas.

Nueces de macadamia

Los científicos aún desconocen por qué las nueces de macadamia son específicamente tóxicas para los perros. Cuando estas las consumen, la intoxicación por nuez de macadamia puede causar vómitos, temblores, debilidad en las extremidades, letargo y pancreatitis, y podrían requerir atención veterinaria inmediata.

Aunque las nueces de macadamia no son un alimento común en el hogar, vienen en varios tipos de productos horneados o mezclas de frutos secos. Debemos tener mucho cuidado de no dejar ninguno de estos al alcance de nuestro perro.