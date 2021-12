No corre riesgo salud de Rosario Robles, se queda en Santa Martha (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de diciembre. Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), continuará recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla toda vez que un juez considero que le medida de prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a su estado de salud.

Desde el Reclusorio Sur, donde se llevó a cabo la audiencia de Robles Berlanga, el juez detalló que los argumentos relativos a los padecimientos y estado de salud de la imputada, no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna en Santa Martha.

En consecuencia, la prisión domiciliaria no resulta procedente en atención a su estado a la edad y tampoco a que tenga un padecimiento que reduzca sus actividades funcionales, debido a que sus padecimientos han sido atendidos por las autoridades correspondientes.

Asimismo, durante la audiencia se desahogó que los aspectos que subsisten en su contra está lo relacionado a no varias no la existencia del oficio CENAPI, que señaló que se encontraba en Costa Rica, cuando manifestó no cuenta con recursos; contar con un domicilio, cuando en realidad tenía otros.

Por lo anterior, el juez determinó prisión preventiva justificada.

Sin embargo, aclaró que la exfuncionaria federal tiene el derecho de presentar su petición ante un juez, en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciaras que están a su cargo.

Este jueves, Rosario Robles acudió a su audiencia con un juez de control que determinaría si cambiaba la medida cautelar de prisión preventiva impuesta desde el pasado 13 de agosto de 2019.

