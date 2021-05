‘No ando escondido’, asegura candidato de Morena en Michoacán buscado por la DEA (16:00 h)

¿Qué dijo? Mediante su cuenta de Facebook, “todo lo que se publique relativamente a mi persona quiero decirles que nunca me he escondido de nadie, aquí estamos. Aquí vamos a estar para cualquier aclaración, lo he manifestado muchas veces, desde hace más de 15 años he vivido en el mismo domicilio. Soy una persona de la vida pública por nuestros trabajos, la música de Los Canarios”.

Reitera que va por el partido guinda, “No ando escondido, soy el candidato legal, oficial de Morena por la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’ y eso no cambia, no tengan miedo, no tengan duda y vamos a salir adelante”.

¿Qué ocurrió? Se dio a conocer que la DEA tiene identificado a Portillo Jaramillo como “armado y peligroso” y lo coloca en la sección “Los fugitivos más buscados” por el presunto trasiego de droga a Texas.