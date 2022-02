No a la polarización: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. ¿Lo mejor de la mañanera de ayer? La postura crítica de Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, frente a la polarización de la sociedad y su llamado al presidente López Obrador:

“Entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión. Tampoco el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deja atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos. Debemos dejar de gritar para escucharnos…”

Si todos los gobernantes pensaran así, México sería diferente.

***

El presidente no la escuchó. Volvió a cargar contra Loret y sus ingresos. Insultó al periódico Reforma. “Es un pasquín”, dijo. Echó en ese amplio cajón que llama “conservadurismo” a todos los que no piensan como él.

Se metió con Jorge Ramos, Joaquín López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui.

“Estas personalidades, que no defienden al pueblo, les pagan todo ese dinero para defender intereses creados contrarios al pueblo. Les pagan todo este dinero para mantener el régimen de opresión, de injusticias y de corrupción, y es dinero que deja de recibir el pueblo…”, dijo.

Y en una declaración desatinada para alguien que se reivindica de izquierda, quitó culpas a los militares que participaron en la masacre de estudiantes en 1968:

“Este ejército es un ejército revolucionario surgido del pueblo. Las manchas que tiene no son atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles, porque no olvidemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, en el 68 no fue Marcelino García Barragán, que era el secretario de la Defensa, él actuó por órdenes del presidente, y así en todos los casos.”

***

Ayer se reunieron en la Ciudad de México nueve ex gobernadores de diversa filiación política. Pretenden constituirse en un foro sobre diversos temas de índole política y económico: sistema de partidos, coaliciones.

Ellos son Arturo Nuñez, Tabasco; Miguel Alonso Reyes, Zacatecas; Mariano Gonzalez Zarur, Tlaxcala; Hector Astudillo, Guerrero; Marco Adame, Morelos; Antonio González Curi, Campeche; José Igancio Peralta, Colima; y Ángel Aguirre Rivero, Guerrero.

“No se trata de construir un muro de lamentaciones y amarguras para descalificar todo lo que hace el actual gobierno sino, por el contrario, formular propuestas que le sirvan al país”, nos dijo, vía WhatsApp, el ex gobernador Aguirre.

Este grupo se piensa enriquecer con “personalidades de diversa índole política” como Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Ruffo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal…

Un ex gobernador que no estuvo en esa reunión, pero que sí se pronunció sobre la forma como se ha conducido López Obrador, sobre todo a partir de la llamada Casa Gris, es César Camacho, del Estado de México.

Dijo: “Quisiéramos ver a un presidente con una buena dosis de autocontrol, de autocrítica; que advirtiera que tiene en sus manos una responsabilidad inmensa, porque en sus expresiones no sólo no hay admisión de responsabilidades o deseos de enmienda, sino mantener una polarización que parece una invitación a la ruptura, al enfrentamiento, al ejercicio verticalista del poder”, dijo.

***

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes lanza un SOS sobre la puesta en marcha de los Reglamentos de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo que eliminan materiales de un solo uso, que no se degradan ni se integran al medio ambiente.

Advierte: “Su implementación generará costos adicionales para transportar y almacenar una gran cantidad de productos que tengan que migrar a otro tipo de soluciones. “Las medidas –agrega—afectaran a 11 mil pequeños comerciantes; 22 mil autoempleos, la manutención de mas de 60 mil quintanarroenses y a más del 80 por ciento del abasto. Están preocupados, dicen, porque al titular de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Vilanueva Arcos, no le hacen nada los fuertes ventarrones del huracán que se provocará, si no les dan una salida a los pequeños comerciantes de esa entidad. FIN.

