Niño dio en adopción a su perrito “Simón” porque su papá le pegaba y por la falta de comida (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. Un niño dio en adopción a su perrito “Simón” porque su papá le pegaba y por la falta de comida.

En redes sociales se viralizó la triste historia de “Simón”, un cachorro que tuvo que ser regalado junto con una conmovedora carta escrita por su dueño.

Usuarios de redes sociales se mostraron conmovidos por la acción del menor e incluso temen por su integridad por tener un padre violento.

En la carta, el menor escribió:

“Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón”.