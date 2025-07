Nieta del Chapo Guzmán muestra su apoyo a su padrastro Julio César Chávez Jr. tras arresto en Estados Unidos (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de julio. Frida Sofía Guzmán -nieta del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán– compartió un mensaje de apoyo para su padrastro, Julio César Chávez Jr., quien fue detenido el pasado 2 de julio en Los Ángeles, Estados Unidos, por supuestos problemas con su visa y una orden de aprehensión en México.

La joven, quien estaría por cumplir 20 años de edad, publicó una fotografía en sus historias de Instagram en donde aparece con una banda roja en la cabeza bordada con el nombre de Julio César Chávez Jr. y añadió un emoji de corazón rojo.

Si bien, Guzmán no pronunció ni una sola palabra sobre el proceso legal que enfrenta el famoso boxeador mexicano, esta publicación dejó entrever su apoyo a su padrastro.

Cabe mencionar que los seres queridos de Julio César Chávez Jr. suelen usar este tipo de bandas en los enfrentamientos del boxeador a manera de apoyo; un detalle que comenzó y heredó la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

¿Quién es Frida Sofía Guzmán, hijastra de Julio César Chávez Jr.?

Frida Sofía Guzmán nació en septiembre de 2005 en Culiacán, Sinaloa. Actualmente tiene 19 años de edad y se encuentra dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional como cantante.

Es hija de Frida Muñoz y Édgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán que murió asesinado en 2008. Años después del fallecimiento de su padre, su madre comenzó una relación amorosa con Julio César Chávez Jr. y desde 2016, año en Muñoz y Chávez contrajeron matrimonio, el boxeador es legalmente su padrastro.

Hasta el momento se desconoce mucha información sobre su vida privada; sin embargo, se especula que vive con su madre y sus hermanastros en Estados Unidos.

Respecto a su relación con su padrastro, se sabe que es buena, pues recientemente lo acompañó a su pelea contra Jake Paul.

La vez que Julio César Chávez Jr. confirmó que conoce a Ovidio Guzmán

Fue en 2022 cuando el famoso boxeador mexicano confirmó que conocer a Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, hijo del Chapo Guzmán, en una transmisión en vivo que hizo en redes sociales.

“¿De Ovidio (Guzmán), El Ratón? Él es tío de una, mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona (…) Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme. Yo, como se han portado aquí conmigo, los que me echan la mano me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta (…) Y la verdad mis respetos, no por algo malo, la verdad mis respetos para él”, comentó.

