Niega Santibáñez que Ieepco cuente con 407 mdp para elecciones como lo afirmó líder de Morena (17:50 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. El secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) Luis Miguel Santibáñez Suárez, negó que este organismo electoral disponga de 407 millones de pesos para organizar el proceso electoral.

Ante las declaraciones que diera esta mañana el presidente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Sesúl Bolaños López, quien mostró su preocupación ante la determinación del Ieepco de no poder conformar al menos 54 consejos municipales con el argumento de que no hubo participación ni cuenta con el personal para integrar estos órganos electorales, asegurando que el Instituto cuenta con más de 407 millones de pesos para las elecciones, Santibáñez Suárez, aclaró que el recurso antes mencionado fue lo que se solicitó al Congreso Local que no atendió esta solicitud, dejándoles la asignación en cero pesos, es decir, con el presupuesto anual que manejan desde hace 5 años.

En entrevista, confirmó que el lunes pasado el Ieepco aprobó la designación de los consejos municipales en Oaxaca.

“Tenemos 99 municipios instalados, 54 que no se instalarán y revisamos que sean muchos menos los que no se instalen”.

“En caso de que no se puedan integrar los consejos se van a atraer a los distritos, lo que significa que a pesar de las circunstancias el Ieepco está trabajando en la etapa que le corresponde del proceso electoral”, explicó.

“Estamos haciendo el mejor esfuerzo y trabajando en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para sacar este proceso electoral, entendemos las difíciles circunstancias que todos enfrentamos debido a la pandemia por Covid-19”, afirmó.

Por la mañana, Sesúl Bolaños López, sostuvo que el argumento del Instituto era inválido y poco creíble ya que su única tarea es la de cumplir con esta obligación y brindar certeza.

“Si los consejeros no son capaces de cumplir con su tarea pues que renuncien porque cuentan con los recursos para cumplir con sus funciones, no es posible que el Ieepco salga con el argumento que no tuvieron la capacidad de conformar los consejos distritales”.

Consideró que se trata de una medida para que los órganos distritales atraigan la elección y con ello, se pueda manipular el proceso y los resultados.

“No quiero pensar que esta es una elección de estado y que el Ieepco está al servicio del gobierno del Estado, porque sino pediremos que sea el Instituto Nacional Electoral (Ine) que lleve las elecciones de Oaxaca”, puntualizó el morenista.

