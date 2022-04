Niega Salomón Jara pacto con los Murat; “mi único pacto es con el pueblo”, no permitirá impunidad en Oaxaca (11:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. El candidato a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, negó que tenga algún pacto con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su padre José Murat para que le entregue la gubernatura, por lo que adelantó que si las condiciones lo favorecen para ser el próximo mandatario, informará al pueblo de como le entregan Oaxaca y consultará con los oaxaqueños lo que hará al respecto.

En conferencia de prensa, al cuestionarlo sobre este pacto, aseguró que la última vez que habló con José Murat fue en el 2004, cuando fue diputado local, por lo que el único pacto que tenía era con el pueblo.

“Yo no tengo nada personal con nadie pero no voy a permitir la impunidad ni que en Oaxaca las cosas vayan marchando mal, por eso en su momento si las condiciones nos favorecen, ya tendremos conocimiento de como nos dejan Oaxaca, porque yo no tengo ningún pacto con nadie solo tengo padrinos y madrinas oaxaqueñas”.

Al retomar su agenda de actividades luego del fallecimiento de su padre el fin de semana, lamentó que haya tenido que cancelarse el debate entre todos los candidatos.

“Estoy listo para la convocatoria si se presenta en otro momento, soy un hombre público y cuando la autoridad electoral nos vuelva a convocar ahí estaré, porque para nuestro movimiento lo importante es el diálogo, nuestro proyecto de transformación seguirá sumando a más hombres y mujeres que quieren un cambio verdadero para nuestro estado”, subrayó.

Dijo que por eso seguirá trabajando por la transformación de Oaxaca, como lo hubiera querido su padre.

Jara Cruz, lamentó no haber podido participar en el debate del día domingo, el cual, dijo, es bueno para que la sociedad conozca sus ofertas políticas.

“Aquí se están jugando dos tipos de proyectos, más de lo mismo o un gobierno de transformación profunda de Oaxaca, yo seguiré mi ruta, no voy a caer en una guerra sucia, porque Oaxaca merece respeto, siempre con propuestas y los ejes fundamentales de lo que será mi gobierno”, añadió.

Insistió que su gobierno será austero e itinerante, presente en las comunidades, para que Oaxaca no siga teniendo un segundo lugar a nivel nacional en casos de feminicidios.

“En la ciudad de Oaxaca gobierna Morena, nos duele mucho que una de nuestras hermanas de una compañera sea asaltada, por eso vamos a colocar mayores cámaras en todo Oaxaca” prometió.

Puntualizó que para acabar con la delincuencia se capacitará a los policías y se colocarán más cámaras de vigilancia en lugares con alta incidencia delictiva.

