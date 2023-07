Niega Alejandro Moreno propiedad de inmuebles cateados en Campeche, acusa desesperación en Morena (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de julio. Desmiente Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia y asegura que los inmuebles cateados en esa entidad no son de su propiedad.

“Ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad”, aseguró.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el dirigente priista consideró que estos ataques son casualidad. “Estos ataques llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y son una muestra clara y contundente de la cobardía y la desesperación que imperan en la Presidencia de la República”.

Señaló que, a menos de un año del proceso electoral de 2024 y “con un escenario en el que se ha conjugado la caída en las preferencias de los perfiles ‘oficialistas’ con el ascenso de los perfiles del Frente Amplio por México, vuelven a atacar valiéndose arbitraria e impunemente de las instituciones del estado, instituciones que están para procurar seguridad y justicia, no para perseguir a quienes pensamos distinto y nos atrevemos a expresarlo”.

Recordó que, el pasado 4 de julio del 2022, elementos de la Fiscalía de Campeche, irrumpieron de manera ilegal y arbitraria en un presunto domicilio a mi nombre con una orden de cateo infundada y violatoria de mis derechos constitucionales. “El operativo es una farsa, una simulación, una puesta en escena orquestada por la Fiscalía General del Estado de Campeche”, declaró.

Advirtió que, continuará trabajando, “con firmeza y decisión, en la construcción del Frente Amplio por México, un esfuerzo ciudadano para sacar a quienes han abusado del poder para saciar sus intereses personales. No me van a doblar y no me van a echar para atrás. Seguiré defendiendo la democracia y sus instituciones”.

24 Horas

