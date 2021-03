“Ni Salinas me hizo tanta publicidad…”: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Al presidente no le gustó que Diego Fernández de Cevallos lo llamara corrupto. “Eso sí calienta”, reviró el presidente en la mañanera de ayer.

López Obrador pidió que se pusiera en pantalla un video de 40 minutos que contiene el debate que hace 21 años ambos sostuvieron sobre Punta Diamante y el Prian, entre otras cosas.

Según él, sigue siendo de actualidad.

“No se termina la mañanera hasta que termine el debate”, ordenó y se fue. Tenía prisa. Iba de gira a Yucatán.

No tardó mucho en reaccionar el jefe Diego. Lo hizo en twitter y en radio.

En Twitter escribió moderado “Ni Salinas me hizo jamás, tanta y tan espontánea publicidad como López Obrador en su mañanera de hoy. Mejor que siga distraído conmigo y no destrozando el país”.

En radio fue más rudo. “Es curioso que se lastime porque le digo que todos los días comete delitos cuando viola flagrantemente la Constitución, cuando dispone de recursos públicos, casi en un 90 por ciento sin licitación, cuando acusa a los abogados que tienen derechos constitucionales de traición a la patria

“Se molesta porque vengo diciendo que él encabeza un gobierno que en realidad es crimen desorganizado. “Y cuando le señaló todas las fechorías. El sólo tiene capacidad de para sacar un video de hace 21 años donde se advierte, desde entonces, que solo era un rufiancito resentido”, le dijo a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula. Sin comentarios. *** La que se va a armar en Morena si se consuma la simulación de una segunda encuesta en Guerrero y queda Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador sobre el caso. Le escribimos ayer a la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, para que fijara postura. Como respuesta nos mandó el video que grabaron legisladoras y militantes de Morena al controvertido Félix , para solicitarle que renuncie a la candidatura. En el video aparecen, además de Lorena, las senadoras Jesusa Rodríguez, Malú Micher, Anatares Vázquez, y las diputadas Paola González, Rocío Villarauz y Wendy Briseño. Cada una dice una frase para completar la idea de que La Cuarta Transformación y el Feminismo son movimientos que van unidos, no deben confrontarse, persiguen lo mismo: la libertd y la iguladad. “Las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas; desde esta plataforma exigimos que Félix Salgado Macedonio escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura al Estado de Guerrero; que se haga a un lado para que el proceso pueda seguir su rumbo”, subrayan. Están conscientes de que la confirmación de la candidatura de Félix, sin que se hayan concluido los procesos que tiene abiertos por violación, constituye una exoneración en los hechos y una bofetada a las víctimas. ***

No pasa un día en México sin que haya asesinatos de candidatos, alcaldes, políticos, empresarios en algún lugar del territorio nacional.

A lo largo de la semana hemos documentado diversas ejecuciones en este espacio.

Tocó turno ayer al precandidato del PRI en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Yuriel Armando González Lara. Lo mataron fuera del comité municipal de su partido que encabezaba.

Lo preocupante es que ese tipo de homicidios ya ni siquiera son nota. Apenas una mención en los portales más vistos.

Por allí salió un comunicado de Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, en el que señala: “Es alarmante el nivel de inseguridad que vive México”.

Como es costumbre, pidió a las autoridades que investiguen y castiguen a los responsables del asesinato con todo el peso de la Ley.

Seguirá el olvido.

Allí están las estadísticas. El Reporte 2020, de la asociación Impunidad Cero. Dice que en México hay un nivel de impunidad de 89.6% en homicidios dolosos.

***

En este espacio aclaramos ayer, con fuentes de primerísima mano, que la oferta de Rosario Robles no fue quedarse seis años en la cárcel para abreviar su proceso, sino tres.

Precisamos que con buen comportamiento y otros beneficios que otorga la Ley la pena quedaría en año y medio, que ya cumplió.

Ayer le preguntaron al presidente si aceptaría la (falsa) oferta de seis años de cárcel para la ex secretaria de estado, sin reparar el daño de la Estafa Maestra, calculado en más de 5 mil millones de pesos.

“Como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación de daño. Nosotros pensamos que esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere”, respondió el mandatario.

Rosario comentó las declaraciones de AMLO en twitter:

“Demuestran que el presidente está mal informado. No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se inferfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”.

FIN

