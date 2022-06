“Ni Morena ni el gobierno me van a doblar”: Alito (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de junio. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que ni el gobierno, ni Morena lo doblegarán, y tras advertir que hay correligionarios que le siguen el juego al gobierno, recalcó que se mantendrá en la dirigencia.

“A mí ni Morena, ni el gobierno, me va a doblar, ni me va a echar para atrás, yo voy a seguir de frente, los voy a denunciar, porque no vamos a permitir que rompan la democracia en México”, aseguró el priista.

En entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham para Esta mañana, de El Heraldo Televisión, el dirigente tricolor reiteró su acusación de que el gobierno federal busca tener un presidente del PRI a modo, que le diga que sí a sus reformas constitucionales.

Sin mencionar nombres, Moreno dijo que correligionarios le hacen el trabajo sucio al gobierno federal.

Añadió que la mayoría de los expresidentes priistas, con los que sostuvo un encuentro en días pasados, no plantean su salida anticipada de la dirigencia.

“Hay muchos que se prestan a hacerle el juego al gobierno, luego tienen la piel muy sensible. ¡Quién puede pretender dividir a su partido o hablar mal de su partido, cuando lo más importante es la unidad!; entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quieren proponer, quieren propuesta crítica, constructiva? Bienvenida, siempre nos hará mejores”, expuso.

No obstante, Moreno reveló que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo comentarios desafortunados que -subrayó- coinciden con el discurso del gobierno de Morena.

“Sólo el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara hizo una declaración y comentarios que yo creo son lamentables, y fuera de lugar, porque es la narrativa que tiene el gobierno, y entonces que lo haga un compañero militante, bueno, luego no es bueno, porque pareciera que tiene otro interés”, consideró.

“Lo que sí tiene que quedar claro es que tenemos que ir juntos, porque si ganamos, vamos todos.

