NERI ¡que se caigan los árboles, pero no los votos!: Alfredo Brena (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 d junio. La reciente elección a gobernador nos dejó una lectura real de lo que es el actuar de Neri en el municipio de Oaxaca de Juárez para este trienio 2022-2024. ¡Que se caigan los árboles, pero no los votos!

El municipio de Oaxaca de Juárez funciona actualmente como un aparato electoral al servicio de la 4T, esa es la auténtica prioridad, y después lo que sea. Luego entonces, no es de extrañar que la administración del presidente municipal Francisco Martínez Neri, sea desastrosa en cuanto a los renglones prioritarios que debía atender el municipio.

No importa que la inseguridad sea ya cotidiana y que puedan asaltar o agredir a cualquier persona, a cualquier hora del día o de la noche, ya sea en la vía pública, en un comercio o en su propia casa. Que la delincuencia tenga a su merced la ciudad, no importa.

No importa que la ciudad esté llena de baches y que en algunos lugares sea prácticamente intransitable. No importa que el ambulantaje se enseñoree y se apropie de las calles del primer cuadro de la ciudad. No importa que las banquetas estén destrozadas e intransitables, ni que las fachadas estén pintarrajeadas.

No importa que los árboles se caigan. Siendo responsabilidad exclusiva del municipio el cuidado de parques y jardines, y por ende, la seguridad en estos lugares. Afortunadamente no ha habido muertes con la caída de los árboles, pero, el municipio no ha hecho nada para proteger a la población de este eminente y fatal peligro.

Lo que importa, es poner a trabajar a todo el aparato municipal al servicio del partido político Morena en los tiempos electorales, y cuando no son tiempos electorales, ¡también!

Todo esto tiene su comienzo en la disputa por la candidatura de Morena entre Oswaldo García Jarquín, que quería reelegirse como presidente municipal, y Francisco Martínez Neri.

Indudablemente que Oswaldo hubiera ganado la reelección por el arrastre que tiene actualmente el partido Morena. Pero también es indudable que Neri le propuso a Morena algo mejor que una reelección.

¿Qué le propuso Neri a Morena? Neri le propuso a Morena institucionalizar el voto en el municipio, cosa por demás probada por Neri en la UABJO, cuando fue rector. Así que Morena, en aras de la famosa 4T hizo a un lado a Oswaldo y le dio la candidatura a Neri.

Quien inmediatamente se dirigió al municipio a proponerle a los directivos de Oswaldo que se pusieran a trabajar en su campaña (la de Neri), y que, de esta forma iban a tener asegurado su trabajo en el próximo trienio. Luego entonces, este es el primer bloque de “trabajadores” que forma Neri, quienes indudablemente que cayeron en el ámbito de la delincuencia electoral, dado que está prohibido que un funcionario público haga proselitismo y/o campaña para cualquier candidato o partido político. Estos son los traidores a Oswaldo que hoy trabajan para Neri en el municipio.

Así que Neri, arranca su trienio con tres bloques de colaboradores: los porros traídos del ámbito universitario, los del MULT y los traidores a Oswaldo.

Neri comienza su gestión como presidente municipal el 1º de enero de este año, en pleno proceso electoral para la elección de gobernador. Y desde ese momento, todo el municipio se pone a trabajar en la campaña de Morena, afianzando el voto a favor de la famosa 4T.

Que los árboles del Zócalo y El Llano se caigan, no importa. Lo único que ha importado en el municipio de Neri, ha sido estar en campaña consiguiendo votos para Salomón Jara y la famosa 4T, ese ha sido su único propósito.

Ahora bien, ya ganó Salomón Jara, ya le entregó el IEEPCO su constancia de mayoría. ¿Ahora si se van a poner a trabajar los del municipio de Neri? Tristemente ¡no! porque no están ahí para eso. Independientemente de su incapacidad para tomar decisiones y servir a la ciudadanía, no están ahí para eso.

Con Neri a la cabeza, todo el municipio está ahí para conseguir votos para la famosa 4T. Y ahora que se acabaron los tiempos electorales para Oaxaca, hay que preparar la próxima elección, la del 2024, donde se van a elegir: presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. En sí, camisa nueva. Una elección por demás trascendente e importante para la 4T, así que a trabajar desde ahorita, que para eso se alquilaron.

El proceso electoral 2024 comienza en septiembre del 2023, estamos a poco más de un año. Tiempo suficiente para prepararlo todo, tiempo suficiente para “trabajar” el voto, sobre todo en las colonias, que es donde está el mayor número de votantes, el centro de la ciudad se lo dejan a la oposición, porque aquí es más difícil comprometer a la población con dádivas o servicios.

A la 4T no le importa el desempeño, para eso hubieran dejado a Oswaldo, lo que les interesa es institucionalizar el voto del municipio de Oaxaca de Juárez, para eso pusieron a Neri. No importa que el municipio sea un desastre, lo que importa son los votos.

No importa que los árboles del Zócalo y del Llano se caigan, y que se puedan lamentar pérdidas humanas… ¡lo que importa son los votos!

Porque si ganan la elección, lo demás sale sobrando. Esa es la filosofía de Neri y de los que lo pusieron ahí.

¡Suerte! y hasta el próximo Lunes De Análisis Político.

