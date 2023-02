Negativa de permiso del Ayuntamiento para venta de artesanías de comunidades indígenas, es porque quien solicita es un partido de oposición a Morena: Woolrich (15:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. Tras la negativa del Ayuntamiento capitalino para otorgar un permiso para la realización de una Feria Cultural y Muestras Artesanales, Perla Woolrich Fernández, líder estatal del PAN lamentó la decisión de las autoridades de no permitir un espacio para que artesanos indígenas de 9 comunidades de los Valles Centrales puedan expender sus productos.

Woolrich Fernández, dio a conocer que los artesanos le pidieron su intervención para solicitar al municipio la autorización del espacio conocido como jardín Gurrión a un costado de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán para ser utilizado por dos días para mostrar sus artesanías.

La respuesta del Ayuntamiento capitalino, “No procedente para la Comisión que representamos otorgar la autorización para llevar a cabo dichos eventos, lo anterior derivado de la restricción de uso del espacio solicitado”, a través de la regiduría de Gobierno y Espectáculos y de Turismo, dijo, se debe a que, quien se lo está solicitando es un partido de oposición a Morena.

Ante la negativa y sin la disyuntiva para ayudar a los indígenas, demandó hacer efectiva lo que se pregona desde el Palacio de la República, en las gubernaturas y palacios municipales, de que “primero los pobres”, a lo que tienen derechos los pueblos indígenas.

Manifestó que iría a ver al presidente municipal Francisco Martínez Neri, para exigir que les den un lugar a estas comunidades indígenas a vender sus productos, “quizás no me reciba pero voy a estar ahí”, subrayó.

Ante esta situación, informó que conformará un frente junto con los dirigentes de partidos políticos como el PRI, PRD y de otro más que ya ha mostrado el interés de ser parte de ella, para demandar atención de parte de las autoridades del Gobierno estatal en beneficio de las comunidades indígenas.

Las comunidades que le solicitaron el espacio para la venta de sus artesanías son: San Martín Tilcajete, Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec, San Antonino Castillo Velasco, San José del Progreso, San Pedro Mártir, Santo Tomás Jalietza, Teotitlán del Valle y San Marcos Tlapazola.

Por otra parte, en el caso de la supuesta sanción en contra del llamado “cartel del despojo” del cual se ha hablado tanto y no se ven acciones del Gobierno en contra de ex funcionarios y de notarios que estarían implicados, “queremos que se hagan efectivas las palabras, no creo en las promesas porque no veo realidades”, recalcó.

Ante la presencia de supuestos cárteles de la delincuencia en las regiones del estado, dijo que “la estrategia del Gobierno es de “abrazos y no balazos”, sin embargo, es una lástima que se pierdan tantas vidas de militares, militares de alta envergadura y se les llore un día, estamos inmersos la tercera parte de México de un control, en donde los cárteles cobran derecho de piso, intimidan, y han matado a candidatas y no se ve claro, el presidente solo está para seguir promoviendo a su partido, haciendo publicidad todos los días”.

La dirigente estatal del blanquiazul, reiteró, “Este desgobierno no sólo es solamente en Oaxaca, sino que es a nivel nacional, no veo una fuerza verdadera de autoridad para frenar todos los desmanes, y no se puede exigir otro tipo de situación de que se vayan contra los agresores, porque no hay una línea, porque esperan de que el presidente diga si o no”.

