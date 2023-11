Necesito una familia… (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Hola, me llamo Enzo, (el nombre masculino Enzo es italiano y significa “príncipe de sus tierras” o”el amo de la casa”) soy un perrito muy lindo, juguetón y de color dorado. Vivo en Oaxaca, aún soy muy pequeño pero ya estoy esterilizado, vacunado y desparasitado. Quiero ser parte de una familia que me quiera mucho y ser feliz. A mis padres no los conocí, pero mi imagino que están con el dios que cuida a los perros. Solo necesito una oportunidad. Por favor, si crees que puedes ayudarme comunícate al siguiente teléfono 951 520 4022 o escribe un mail a mi rescatista la señora Rebecca Raab rebecca@meganhouse.org

Megan House, establecida en 2003, se dedica al rescate, rehabilitación, esterilización y colocación continua de animales abandonados y necesitados en la ciudad de Oaxaca, México.

Hello, my name is Enzo, (the masculine name Enzo is Italian and means “prince of his lands”,or “the master of the house”) I am a very cute, playful and golden dog. I live in Oaxaca, I’m still very young but I’m already sterilized, vaccinated and dewormed. I want to be part of a family that loves me very much and be happy. I didn’t know my parents, but I imagine they are with the god who takes care of the dogs. I just need a chance. Please, if you think you can help me, call 951 520 4022 or write an email to my rescuer rebecca@meganhouse.org

Megan House, established in 2003 is dedicated to the ongoing rescue, rehabilitation, sterilization, and placement of abandoned and needy animals in and around the City of Oaxaca, Oaxaca, Mexico.

