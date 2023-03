Necesidades de la Cañada requieren del trabajo coordinado entre los tres órdenes de Gobierno: Liz Concha (22:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La región Cañada, ahora Sierra de Flores Magón, ha enfrentado serias dificultades para recibir apoyo institucional, sin embargo, Liz Concha, Diputada por el Distrito 04 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, continúa recorriendo municipios de la zona con el fin de coadyuvar desde el ámbito legislativo en el crecimiento y desarrollo de cada pueblo, por esa razón emprendió una intensa gira de trabajo para reunirse en primer término con las autoridades municipales de Santa María Ixcatlán, así como con los maestros y directivos de la Telesecundaria para sumar esfuerzos en torno a distintos rubros, principalmente el rescate de la Lengua Ixcateca que se encuentra en riesgo de desaparecer.

La Presidenta de la Comisión de Gobierno y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca también sostuvo un encuentro con la autoridad municipal de Santa María Texcatitlán, a quienes le fueron entregados materiales deportivos y así como una copia certificada del Decreto de renuncia del Regidor de Hacienda para que puedan acreditar a quien ostentará el cargo.

Al final de su recorrido por la región, Liz Concha visitó San Pedro Jaltepengo, en donde las autoridades municipales agradecieron su estancia y sobre todo por el apoyo que han recibido en artículos deportivos y materiales escolares.

Una vez concluida su gira, la Diputada Liz Concha explicó que seguirá trabajando para mejorar las condiciones de vida de sus representados; “no es la primera ves que vengo y no será la última que recorra mi Distrito, que regrese a los pueblos que me brindaron su confianza, desde el Congreso estoy impulsando una agenda legislativa que incida en la estabilidad y gobernabilidad no solo de mi región también de nuestro Estado en general, pero a la par estoy tocando puertas para contribuir a que se superen los rezagos que se padecen, por eso es necesario que los tres órdenes de Gobierno trabajemos hombro a hombro para que ésta región tan bondadosa y con tanta riqueza natural, gastronómica y cultural, se convierta en una buena opción para los visitantes”.

