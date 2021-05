Nave de SpaceX con 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional regresan a la Tierra (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. La cápsula Crew Dragon de SpaceX, que transportaba a cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresó a la Tierra, amerizó a primera hora del domingo frente a las costas de Panama City, en Florida, según una retransmisión en directo de la NASA.

Astronautas después de 167 días en el espacio (Twitter: @SpaceX)

Para recuperar la nave y a la tripulación tras su misión de seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), se desplegaron barcos en la zona del amerizaje en el sureste de Estados Unidos.

Splashdown at 2:56am ET in the Gulf of Mexico! The @SpaceX #CrewDragon and its four Crew-1 astronauts are safely back on Earth. More… https://t.co/sVOZHFpljh pic.twitter.com/8UswsU9MjX — International Space Station (@Space_Station) May 2, 2021

Permanecieron más de 160 días en el espacio

Los cuatro astronautas, tres estadounidenses y un japonés, abandonaron el sábado la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una nave de SpaceX, tras más de 160 días en el espacio para finalmente aterrizar frente a Florida.

La cápsula Crew Dragon se desprendió de la EEI según lo previsto

“Gracias por su hospitalidad (…) Nos veremos en la Tierra”, dijo Michael Hopkins, uno de los astronautas estadounidenses que partieron, a sus colegas que permanecieron a bordo de la estación.

Separation confirmed. Dragon will perform four departure burns to move away from the @space_station pic.twitter.com/43GwSBrWJc — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

“Hemos estado practicando para recuperar a las tripulaciones de día o de noche”, aseguró Steve Stich, jefe del programa de vuelos comerciales de la NASA, entrevistado poco antes de la salida de la cápsula.

“Los barcos tienen mucha iluminación (…) estarán en la cápsula unos 10 minutos después del amerizaje”, aseguró, al precisar que habrá luz de Luna y que las condiciones meteorológicas eran hasta ahora favorables, con un mar en calma.

Los estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el japonés Soichi Noguchi se convirtieron en noviembre en los primeros astronautas de una misión “operativa” en ser transportados a la ISS por la compañía espacial de Elon Musk, que se ha erigido en socio clave de la NASA.

Primera misión regular que es transportada de regreso por SpaceX

Esta vez, se trata de la primera misión regular que es transportada de regreso a la Tierra por SpaceX. Dragon también transporta “congeladores científicos con muestras de investigaciones” realizadas en gravedad cero, informó la NASA.

La salida de esta tripulación, Crew-1, se produce tras la llegada a bordo de la ISS, la semana pasada, de una segunda misión regular, Crew-2, llevada a cabo por la compañía estadounidense.

After 167 days in space, the longest duration mission for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974, Dragon and the Crew-1 astronauts, @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi, returned to Earth this morning! pic.twitter.com/vuWPPrreyh — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

“Todos nosotros, como pueden imaginar, estamos muy emocionados con el amerizaje por lo que va a permitir, y eso es el regreso a nuestras familias”, dijo por su parte Michael Hopkins.

“Todos estamos muy contentos con la misión. Sin embargo, creo que todos estamos muy emocionados por volver a casa”.

Su salida de la Estación Espacial estaba prevista inicialmente para el miércoles pasado y luego para el viernes, pero tuvo que ser aplazada en cada ocasión debido a las malas condiciones meteorológicas.

Además de los cuatro astronautas de la Crew-2, también permanecen en la ISS otro astronauta estadounidense y dos rusos, que llegaron en un cohete Soyuz. Antes de la partida de la Crew-1, la estación espacial albergaba a 11 personas.

