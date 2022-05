Naty Díaz seguirá luchando por Oaxaca, “No me van a intimidar”, por disparos de arma de fuego en su evento (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. Acompañada de la senadora Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN, Naty Díaz sostuvo que seguirá luchando en la recta final de este proceso electoral a favor de las mujeres, los hombres, la juventud y la niñez de Oaxaca.

Afirmó que “somos más las personas buenas que queremos cambiar nuestra realidad, que somos más quienes estamos hartos de ver el abandono, la pobreza, el desempleo y la miseria”.

En su oportunidad, la senadora Xóchitl Gálvez pidió el voto de confianza para la candidata Naty Díaz, hacer una diferencia porque “en México estamos abandonados, no pinta bien como va a terminar nuestro país con las malas decisiones que toma el presidente actual”.

El gobierno federal nos ha quitado todo: nos quitó el seguro popular, las medicinas gratuitas, desapareció los recursos del Fondo para los desastres naturales, los programas oportunidades, tantos otros que el campo está triste y pobre, señaló la legisladora federal.

Naty Díaz denunció que los otros partidos siguen molestos porque no hizo “alianzas” y va solo en esta campaña, “unirse con los otros representa aliarse con la delincuencia y no lo voy a hacer, exigir justicia no es un capricho, es un derecho”.

Pidió continuar lucha a favor de Oaxaca y de sus familias, “votar por mi Naty Díaz es hacerlo para recuperar la salud de todos, para tener empleos, inversiones, seguridad y justicia”.

En este encuentro, el presidente municipal de Santo Tomás Tamazulapan Miahuatlán, denunció que durante el incendio que acabó con mil hectáreas funcionarios del gobierno se negaron a ayudarlos “porque andaban en campaña con el candidato del PRI”.

“Mientras los hombres estábamos combatiendo el incendio, las mujeres vinieron a la plaza a buscar al candidato Salomon Jara para pedirle ayuda, y no hubo respuesta, mejor se fue”, señaló.

Al término del evento, en el lugar donde se realizaba el evento, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

La senadora Xóchitl Gálvez y la candidata Naty Díaz salieron del lugar exigiendo respeto, “no me van a intimidar, sigo mi lucha a favor de Oaxaca, exijo que se investigue este atentado contra mi y la senadora”, finalizó.

