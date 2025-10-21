“Narcopoemas”, poesía surgida de la tragedia que sufre México: Juan Carlos Zavala (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. El periodista, escritor y poeta Juan Carlos Zavala presentará este jueves 23 de octubre a las 18 horas su segundo libro de poesía, “Narcopoemas”, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Un poemario que surge de la herida profunda que ha dejado la violencia en la vida de millones de mexicanos, una especie de catarsis urgente ante la crudeza de la narcoviolencia que impacta la experiencia y la sensibilidad de uno de los mejores periodistas de la entidad.

Juan Carlos Zavala (1982) nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila y ha ejercido el periodismo en Oaxaca desde 2008 y ha destacado por sus trabajos de investigación, es autor del poemario “Barjanes en la profundidad de Tetis” (2023) y ahora da a conocer “Narcopoemas”, ambos en ediciones de autor. En este último el lenguaje poético busca reflejar con toda crudeza la crisis de violencia que se vive en México por el imperio del narcotráfico.

Sus poemas que se asemejan a la crónica policiaca, extraen la esencia de la tragedia que viven los mexicanos, con una visión pesimista y realista del camino sin salida que recorren millones de jóvenes mexicanos.

“Hablan particularmente sobre lo que a mí me tocó ver y vivir particularmente en San Pedro Coahuila y en Torreón, de donde yo soy originario. Fue esta etapa de la guerra contra el narcotráfico implementada por Felipe Calderón, que fue particularmente violenta en esos estados y la comarca lagunera”, explicó en entrevista.

Los poemas “no fueron construidos en su momento, es decir, no empecé a escribir en esos años, los empecé a escribir ya cuando estaba viviendo acá en Oaxaca. Y es cuando empiezas a tener un poquito más de claridad del momento que vivía”.

Zavala señala que la poesía o esa forma de escribir sobre ese tema no fue intencional, “no era un proyecto poético y literario. De pronto me vi escribiendo sobre ello y en diferentes momentos a lo largo de los años, o sea, tampoco fue algo continuo ni planeado. Ya cuando hice la primera selección de lo que había escrito para el primer poemario y que empezaba a leer lo que había escrito, pues vi que estaban estos poemas que de alguna otra hablaban de la violencia”.

Comento que entre esos poemas encontró uno que se llamaba Narcopoema y a partir de ahí ya tenía el título y tenía varios poemas de ese tema.

Aquí les presentamos la charla con un poeta que enfrenta con realismo, con el lenguaje que busca la esencia de lo real, este baño de sangre que ha regado de sangre todo el territorio nacional.

