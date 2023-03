¡Nació! Mariana Rodríguez da a luz a Mariel, la primogénita de Samuel García, gobernador de NL (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García gobernador de NL, dio a luz a su primogénita, Mariel.

A través de Instagram la pareja regiomontana compartió una imagen para dar a conocer que su hija ya nació.

En dicha imagen se ve a Samuel y a Mariana en el cuarto de un hospital ,abrazando a su pequeña a pocos minutos de haber llegado al mundo .

Según lo relatado en sus redes, Mariel García Rodríguez como será su nombre completo nació en la madrugada de este viernes:

“Mariel García Rodríguez, 10 de marzo de 2023 ,3:52 am – escribió Cantú quien tras lo mostrado irradia felicidad al igual que su esposo, el gobernador de Nuevo León.

Cabe señalar que, la pareja recurrió a sus redes para dar a conocer el desarrollo de su embarazo ,así como los primeros pormenores de la llegada de su bebé, pues este jueves en la noche publicaron una imagen para dar a conocer que Mariana se entraba ya en el hospital derivado a las contracciones que presentaba.

Mariel, llega luego de poco más de dos años de que la pareja fuera a convertirse en padres por primera vez, pues estaban en espera de un bebé, sin embargo derivado a complicación en el embarazo Mariana lo perdió a tan solo un par de semanas de gestación.

Dicha noticia en su momento los entristeció pues de ser un hecho alegre pasó a un gran dolor en la pareja; pero en el intento de querer formar una familia, como refirió Mariana ese “angelito” que habían perdido tiempo después les mandó a Mariel.

“A mi bebé: me duele saber que no nos conoceremos, que no te tendré en mis brazos, pero sé que me vas a cuidar desde allá arriba y que nos vas a mandar a un hermanit@ pronto”.

Por lo anterior, Mariel fue recibida con todo “el amor del mundo” de sus padres y abuelos que acompañaron a Cantú y a García en el hospital.

24 Horas/Foto: samuel_garcia

