Nace el Ejército Purépecha de Libertad (20:00 h)

Michoacán, 27 de julio. En el corazón de Michoacán, ha surgido un nuevo grupo armado que se autodenomina “Ejército Purépecha de Libertad”. Su declarada misión: enfrentar la extorsión, el secuestro y la violencia del crimen organizado en una región donde, afirman, el Estado ha fallado en protegerlos.

Un nuevo actor armado ha irrumpido en el complejo panorama de seguridad de Michoacán. Bajo el nombre de Ejército Purépecha de Libertad, un grupo de ciudadanos ha tomado las armas, declarando que su levantamiento es una respuesta directa a la asfixiante presencia del crimen organizado que azota a sus comunidades.

¿Quiénes son y qué buscan? La voz de un pueblo acosado

En sus primeras comunicaciones, los miembros del grupo han sido claros sobre sus motivaciones. No buscan poder, sino paz. «Estamos viviendo la inseguridad, la amenaza, la extorsión y el secuestro. Ya la gente no aguanta más, el pueblo se organizó», declaró un integrante a medios de comunicación.

Su surgimiento se da en un contexto de violencia extrema, particularmente ligada a la industria del aguacate, motor económico de la región. Los grupos criminales exigen cuotas exorbitantes a los productores, y quienes se niegan a pagar a menudo son secuestrados o asesinados. El objetivo del Ejército Purépecha, según sus propias palabras, es «luchar hasta recobrar la paz» para sus familias y comunidades.

No es la primera vez: El legado de las autodefensas y la resistencia purépecha

La aparición de este grupo no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente en una larga historia de resistencia ciudadana en Michoacán. Es imposible entender este fenómeno sin mirar el precedente de las autodefensas que surgieron en 2013 y, de manera más significativa, el caso de la comunidad purépecha de Cherán.

En 2011, la comunidad de Cherán, cansada de la tala ilegal y la violencia de grupos criminales tolerada por las autoridades, se levantó en armas, expulsó a los partidos políticos y estableció un gobierno autónomo basado en sus usos y costumbres. Este acto de autodeterminación, amparado posteriormente por las leyes mexicanas, se convirtió en un poderoso símbolo de que la organización comunitaria puede llenar el vacío dejado por un Estado ausente o fallido.

La elección del nombre «Ejército Purépecha de Libertad» es un acto estratégico y profundamente simbólico. Al invocar la identidad purépecha, el grupo no se presenta como un simple conjunto de «vigilantes», sino que se ancla en una rica herencia cultural de resistencia y organización. El concepto de Juchari Uinápikua («Nuestra Fuerza»), que representa la unidad y la fortaleza de las comunidades purépechas, es el pilar ideológico de estos movimientos.

Este anclaje identitario les confiere una legitimidad social y moral que otros grupos armados no poseen, presentándose no como criminales, sino como defensores de un pueblo y un territorio.

Héroes o vigilantes: El dilema para el estado Mexicano

El surgimiento del Ejército Purépecha de Libertad representa un desafío directo a la soberanía del Estado mexicano y es, en esencia, un síntoma de su fracaso en garantizar la seguridad básica de sus ciudadanos. Para el gobierno, la situación plantea un dilema complejo: ¿reprimirlos como un grupo ilegal o dialogar con ellos como un movimiento social legítimo nacido de la desesperación?

«Miedo sí tenemos. Sí, porque si llegan, me identifican, me vienen, me secuestran y me desaparecen. A quien no paga la extorsión o el secuestro, lo matan.» – Testimonio de un habitante de la región.

La existencia de este grupo no es solo una noticia sobre crimen; es un poderoso manifiesto sobre la ausencia de autoridad y la capacidad de las comunidades para organizarse cuando son llevadas al límite. Su futuro y la respuesta del Estado serán un termómetro de la situación de la justicia y la gobernabilidad en México.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir