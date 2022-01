“Muy ruda» advertencia del PRI a exgobernadores: AMLO (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de enero. Luego de que el dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno amagara con expulsar del tricolor a Claudia Pavlovich y a Carlos Miguel si aceptan los cargos en la SRE, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son comentarios muy rudos.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del ejecutivo señaló que las declaraciones de Alito son “Poco políticas»

Y es que AMLO declaró que, en caso de aceptar los cargos al servicio exterior los políticos no dejan su militancia o no están vendiéndose, como se decía antes.

“ Se puede vender el trabajo pero no la conciencia, no es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén como representantes no pueden hacer labor partidista pero con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante”, detalló.

Ayer la SRE anunció que por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso a la ex gobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, cónsul de México en Barcelona, mientras que Carlos Miguel Aysa, ex gobernador de Campeche, fue designado embajador de México en República Dominicana.

Finalmente el primer mandatario defendió a las personalidades que ocuparán los cargos y sostuvo que su gobierno tiene buena opinión de los candidatos, y descartó que haya conflicto por ser de diferentes partidos.

24 Horas

