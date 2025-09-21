Murió la conductora Débora Estrella en desplome de avión en García, Nuevo León (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Se registró la caída de un avión pequeño en el municipio de García, Nuevo León, la tarde de este sábado 20 de septiembre de 2025, hecho que dejó un saldo de dos personas muertas. Una de las víctimas es la conductora de Telediario, Débora Estrella.

Lo anterior fue confirmado en redes sociales por Protección Civil de la entidad, quien apuntó que este accidente ocurrió en un interpuerto del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Al sitio de los hechos acudieron elementos de Protección Civil estatal, del municipio de García, Policía Municipal y de la Secretaría de la defensa Nacional, quienes localizaron los cuerpos de dos personas.

“Al arribo se confirmó que al interior se encontraron dos personas las cuales ya no contaban con signos vitales”, apuntó en su página de Facebook.

Manuel Cavazos Guerra, alcalde de garcía, lamentó la muerte de las dos personas que iban en el avión pequeño.

“Lamento informarles (…) 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, detalló en su mensaje en Facebook.

Multimedios confirmó que una de las víctimas es Débora Estrella, de 42 años de edad, quien conducía el Telediario Matutino.

“Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, falleció este sábado en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León (…) En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, apuntó en su nota.

Información de López-Dóriga Digital

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir