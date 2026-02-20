Murió el periodista Juan Francisco Castañeda (16:38 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. En redes sociales se ha dado a conocer la noticia del fallecimiento del periodista Juan Francisco Castañeda Millán.
Egresado de la Escuela “Carlos Septién García”. Se desempeñó como titular del noticiario “De 1 a 3” que se transmitió a través de Radio Red 1110 AM, 88.1 Red FM y La 690 AM.
– Director General de la Revista “Entérate” y “Entérate Oaxaca”.
– Director general de la Revista “Radical”, bajo la presidencia de Javier García Beltrán.
– Conductor del programa “Esfera Pública”, transmitido por Televisión mexiquense.
– Director y Conductor del programa “de 9 a 11 con Juan Francisco”, Transmitido por Radio y Televisión de Hidalgo.
– Coordinador General del noticiario “de 1 a 3”
– Coordinador y reportero en transmisiones “de 1 a 3” desde: Madrid, Habana, Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro y Fortaleza, en Brasil.
– Director Adjunto a la Presidencia de Radio 13.
– Subdirector Editorial del Grupo Editorial Ovaciones y editor de la Segunda de Ovaciones.
– Coordinador General de ECO, primer sistema de noticias en Español las 24 horas.
– Coordinador General del noticiero “24 Horas” con Jacobo Zabludovsky.
– Enviado de “24 horas” a Nicaragua para localizar y entrevistar a Edén Pastora, el “Comandante 0”.
– Coordinador General del noticiero “24 Horas” de la tarde con Abraham Zabludovsky.
– Enviado de “24 horas” para realizar entrevistas exclusivas con Presidente Centroamericanos.
– Corresponsal de Guerra enviado de “24 horas” a la guerra de El Salvador y Nicaragua.
– Redactor del noticiero “24 Horas” de Jacobo Zabludovsky.
– Reportero asignado a la Jefatura de Información de Noticieros Televisa.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario