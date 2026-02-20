Murió el periodista Juan Francisco Castañeda (16:38 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. En redes sociales se ha dado a conocer la noticia del fallecimiento del periodista Juan Francisco Castañeda Millán.

Egresado de la Escuela “Carlos Septién García”. Se desempeñó como titular del noticiario “De 1 a 3” que se transmitió a través de Radio Red 1110 AM, 88.1 Red FM y La 690 AM.

– Director General de la Revista “Entérate” y “Entérate Oaxaca”.

– Director general de la Revista “Radical”, bajo la presidencia de Javier García Beltrán.

– Conductor del programa “Esfera Pública”, transmitido por Televisión mexiquense.

– Director y Conductor del programa “de 9 a 11 con Juan Francisco”, Transmitido por Radio y Televisión de Hidalgo.

– Coordinador General del noticiario “de 1 a 3”

– Coordinador y reportero en transmisiones “de 1 a 3” desde: Madrid, Habana, Nueva York, Buenos Aires, Río de Janeiro y Fortaleza, en Brasil.

– Director Adjunto a la Presidencia de Radio 13.

– Subdirector Editorial del Grupo Editorial Ovaciones y editor de la Segunda de Ovaciones.

– Coordinador General de ECO, primer sistema de noticias en Español las 24 horas.

– Coordinador General del noticiero “24 Horas” con Jacobo Zabludovsky.

– Enviado de “24 horas” a Nicaragua para localizar y entrevistar a Edén Pastora, el “Comandante 0”.

– Coordinador General del noticiero “24 Horas” de la tarde con Abraham Zabludovsky.

– Enviado de “24 horas” para realizar entrevistas exclusivas con Presidente Centroamericanos.

– Corresponsal de Guerra enviado de “24 horas” a la guerra de El Salvador y Nicaragua.

– Redactor del noticiero “24 Horas” de Jacobo Zabludovsky.

– Reportero asignado a la Jefatura de Información de Noticieros Televisa.

