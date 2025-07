Murió el fliscornista de jazz Chuck Mangione (19:53 h)

Estados Unidos, 24 de julio. El fliscornista de jazz estadunidense Chuck Mangione, ganador de dos Grammy y más conocido por su éxito de los años 70 “Feels So Good”, murió esta semana a los 84 años en su casa de Rochester, Nueva York.

El prolífico músico y compositor, cuya carrera abarcó cinco décadas y 30 álbumes, falleció el martes mientras dormía, informó una funeraria local.

“La historia de amor de Chuck con la música se ha caracterizado por su energía sin límites, su entusiasmo descarado y la alegría pura que irradiaba desde el escenario”, dijo su familia en un comunicado al diario Rochester Democrat & Chronicle.

Mangione mostraba su aprecio por el público sentándose al borde del escenario después de sus conciertos y firmando autógrafos a los fans que se quedaban a conocerle a él y a la banda.

Nacido Charles Frank Mangione en 1940 en Rochester, era un virtuoso del fliscorno y la trompeta. Creció en un hogar donde su padre le expuso a los grandes del jazz de los años 50, incluido Dizzy Gillespie, un amigo de la familia que cenaba con ellos con frecuencia.

Empezó a tomar clases de música a los 8 años, y cuando era adolescente, Gillespie estaba tan impresionado por su destreza musical que le regaló a Mangione una de sus características trompetas “upswept”.

Su composición “Chase The Clouds Away” se presentó en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 en Montreal, mientras que “Give It All You Got” fue el tema musical de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York.

El mayor éxito de Mangione fue su sencillo de 1977 “Feels So Good”, que alcanzó el nº 4 en el Billboard Hot 100 y fue nominado a Disco del Año en los Grammy.

Su álbum homónimo es un clásico en las emisoras de radio de smooth jazz.

Mangione ganó dos Grammys de 14 nominaciones: el primero en 1977 a la mejor composición instrumental por “Bellavia”, llamada así en honor a su madre.

En 1979 ganó en la categoría de mejor interpretación instrumental pop por “Los hijos de Sánchez”. Esta última, banda sonora de la película del mismo nombre, también ganó un Globo de Oro.

A finales de los 90, la música de Mangione atrajo a nuevos fans después de que se interpretara a sí mismo en el programa de dibujos animados de Fox TV “King of the Hill” como famoso portavoz del ficticio “Mega-lo-mart”, con el eslogan “ir de compras sienta tan bien”. También puso música al episodio de San Valentín de 1998.

