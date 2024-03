Murió el destacado patólogo Jorge Albores Saavedra (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. La noche del sábado murió el doctor Jorge Albores Saavedra, destacado anatomopatólogo y patólogo quirúrgico en México.

Originario de Chiapas, Jorge Albores estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y a mediados de los años 60 viajó a Estados Unidos para completar sus estudios en anatomía patológica.

El destacado investigador fue considerado un experto mundial en la clasificación diversos tumores malignos y sus aportaciones permitieron la optimización de los diagnósticos y tratamientos contra el cáncer.

A lo largo de su carrera, publicó cientos de trabajos científicos, la mayoría en revistas médicas internacionales, y colaboró en decenas de obras y monografías que actualmente son consideradas como fundamentales para el entendimiento de la patología especializada.

En Estados Unidos, dirigió la División de Anatomía Patológica de la Escuela de Medicina Southwestern, en Dallas Texas. En México, dirigió la Unidad de Patología del Hospital General de México junto al doctor Ruy Pérez Tamayo.

El ‘Ranking Web of Universities‘ consideró a Albores Saavedra como el mejor anatomopatólogo y el mejor investigador nacional. Además, fue reconocido como uno de los mejores médicos del continente por The best doctors in America.

Las aportaciones del doctor Jorge Albores Saavedra lo hicieron acreedor al Premio Chiapas 2007.

Información de: López-Dóriga Digital

