Murió el actor Matthew Perry, tenía 54 años (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. El actor Matthew Perry, quien cobró notoriedad tras ser el protagonista de la serie “Friends”, ha fallecido a los 54 años, según reporta TMZ.

Los primeros reportes, dados a conocer por el medio citado, refieren que el actor fue hallado en su casa de Los Ángeles, California, ahogado en un jacuzzi.

Matthew Perry tenía 54 años al momento de su fallecimiento. Hasta el momento se desconocen los detalles del deceso del actor que dio vida en “Friends” a Chandler Bing.

Las autoridades dijeron a Los Angeles Times que Perry fue hallado sin signos de respuesta en un jacuzzi de su casa.

Los medios citados fueron los primeros en reportar el suceso y ambos dijeron que no había señales de acto criminal, al citar fuentes anónimas.

¿Quién era Matthew Perry?

“Friends” se estrenó en 1994 convirtiéndose en una de las series favoritas del público y con el paso del tiempo ha confirmado tu estatus de clásico.

Matthew Perry empezó a personificar al siempre ocurrente y sarcástico Chandler Bing a los 25 años de edad en dicha serie, lo que lo catapultó a la fama.

Años después, el aumento de peso que tuvo el actor lo llevó a estar nuevamente en los reflectores, debido al cambio radical en su imagen.

Además de la popular serie de la NBC, Matthew Langford Perry también tuvo apariciones en películas como “The Whole Nine Yards”, su secuela “The Whole Ten Yards”, y “17 Again”.

De la misma manera, destacó como el cocreador, escritor y protagonista de la serie (sitcom) Mr. Sunshine, la cual fue estrenada el 9 de febrero de 2011.

