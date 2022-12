Murió el acto Alonso Echánove (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. A través de las redes sociales del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, se dio a conocer que el actor Alonso Echánove con más de 50 años de trayectoria en el mundo del espectáculo murió la noche del 30 de noviembre de 2022. Medios locales informaron que el hombre falleció en el Hospital Aranda de la Parra, en León, estado de Guanajuato.

Alonso Echánove nació el 28 de agosto de 1954 en la ciudad de Guanajuato, México. Su madre fue la también actriz Josefina Echánove, y hermano de Peggy Echánove y María del Sol, una reconocida cantante mexicana con más de 30 años de carrera discográfica.

Antes de convertirse en un afamado actor, Alonso era adicto a las drogas. Su primer contacto con las mismas fue la mariguana cerca de los 14 años, pero se agravó en su adultez con otras como la cocaína o el crack. Por esa razón llegó a ver su vida en peligro al borde de un infarto. A lo largo de su vida fue a hospitales y psiquiátricos que no pudieron ayudarlo.

Su más grande época fue aproximadamente de 1985 a 1997; un total de nueve telenovelas y hasta 30 películas tuvieron su participación estelar, además de hacerse con un total de dos premios como el Mejor Actor mexicano de la Época, y otras dos nominaciones, pero entonces vino la debacle.

El día 7 de agosto de 1996, el actor sufrió un infarto cerebral. Su hermana María del Sol lo trasladó al hospital, donde les aseguraron que sería un milagro su volviera a hablar o a comer alimentos por sí mismo. Afortunadamente sobrevivió y se recuperó casi por completo. En total sufrió 6 infartos.

Entre los filmes que protagonizó destacan Cuatro Lunas de Sergio Tovar Velarde, Pandilleras de Ismael Rodríguez, Conjugal Life de Carlos Carrera, Lolo de Francisco Athié, In the middle of nowhere de Hugo Rodríguez, Modelo Antiguo de Raúl Araiza, La muerte y la brújula de Alex Cox, así como El costo de la vida de Rafael Montero.

Por otra parte, las más reconocidas telenovelas que hizo llevaban por título Amarte es mi pecado de Felipe Fernández del Ara, La otra de El Cuco, Canción de Amor de Ernesto Alonso, Si Dios me quita la vida de Tomás Esquivel, Buscando el Paraíso, Al filo de la muerte, La casa al final de la calle, La Indomable, etcétera.

En la actualidad, el primer actor era parte del grupo de actuación de la Universidad de Guanajuato, mismo que dirigía. Además, acumula 96 películas, 24 telenovelas, y más de 100 obras de teatro que le valieron dos premios Ariel.

Durante su carrera ganó dos premios Ariel por su destacada participación en películas. Crédito: Instagram @mariadelsol10

Durante la ceremonia número 35, en el año 1993, fue nominado y ganó un premio Ariel por su participación en la película Modelo Antiguo, donde interpretó el papel de Juan, pero su primer galardón fue en el año 1989 por la película Mentiras Piadosas, donde interpretó a Israel Ordóñez.

Su hermana, Peggy Echánove murió apenas el día 1 de marzo de 2021 y un año antes, el día 29 de diciembre de 2020, murió su madre, la también primera actriz Josefina Echánove, quien participó en más de treinta películas nacionales e internacionales, así como en veinte telenovelas. Le sobrevive su hermana, María del Sol.

