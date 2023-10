Murió Burt Young, actor que dio vida a Paulie, cuñado de Rocky Balboa (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. Boxeador, soldado y pintor, Burt Young consiguió la fama como actor y se le recuerda por solo un personaje de los más de 160 que realizó para cine, teatro y televisión: el de Paulie, el cuñado de Rocky Balboa. El histrión murió el 18 de octubre en su hogar, ubicado en Los Ángeles. Tenía 83 años.

Nacido en Queens, Nueva York, fue un niño rebelde a pesar de que su padre intentó alejarlo de las peligrosas calles de la Urbe de Hierro. Por esta razón, terminó enlistándolo en la Marina de Estados Unidos a los 16 años de edad.

Young fue el actor mejor pagado en “Rocky”. Foto: Cortesía

Según sus principales biógrafos, Young comenzó a practicar boxeo en este lugar. Su entrenador fue el gran Cus D’Amato, quien forjó a otra leyenda del pugilismo, Mike Tyson. El futuro actor se retiró con una marca de 17 peleas ganadas y una perdida.

Al retirarse de ambas actividades, Young empezó a salir con una empleada de bar que soñaba con convertirse en actriz. Inspirado por ella, entró en la academia del legendario director teatral Lee Strasberg que, en solo dos años, cambió su vida.

El estrellato y “Rocky”

La carrera actoral de Burt Young comenzó con pequeños papeles en programas de televisión como “The Doctors” y películas serie B como “Carnaval de sangre”, pero su talento le permitió aparecer en producciones más serias, como “Chinatown”, de Roman Polanski, o en la serie de culto “M*A*S*H”.

Sin embargo, el papel que lo marcaría de por vida llegaría en 1976, cuando fue elegido para interpretar a Paulie, el impulsivo cuñado de Rocky Balboa en la cinta “Rocky”, por la que además sería nominado al Oscar al Mejor actor de reparto.

“Fui el único actor que no hizo audición para la primera ‘Rocky’. Y también fui el mejor pagado”, señaló Young en una entrevista concedida al sitio The Rumpus y retomada por The New York Times.

Young retomaría el papel cinco veces más, apareciendo por última vez como Paulie en la cinta “Rocky Balboa” de 2006. Sin embargo, su currículum incluye colaboraciones con cineastas de la talla de Sam Peckinpah o Sergio Leone.

Young se despidió del papel de Paulie en 2006. Foto: Cortesía

A lo largo de su trayectoria interpretó decenas de papeles de mafiosos o tipos duros, pero con una sensibilidad innata. Entre las producciones para televisión que realizó destacan apariciones en “La ley y el orden”, “Los Soprano” y “Muñeca rusa”.

La última participación de Young en la pantalla grande fue en el largometraje dramático “The Final Code”, donde interpretó a un sagaz detective que intenta resolver el misterio que rodea a una chica, encerrada por 17 años.

El Heraldo de México/Foto:Cortesía

