Murayama responde a AMLO: PES no puede donar porque perdió registro (17:30 h)

A través de su cuenta de Twitter, Murayama Rendón compartió la noticia sobre este hecho y aseguró que Encuentro Social perdió su registro como partido político al no alcanzar el 3% de la votación.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador destacó que Morena fue el primero en donar el 50% de su presupuesto, y que el PRI estaría dispuesto bajo ciertas condiciones. AMLO “balconeó” al PAN, que rechazó la idea y a otros partidos que no se han pronunciado sobre el dinero que podrían regresar.

“Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria. El PRI acepta entregar mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso con la sociedad civil y el INE (Instituto Nacional Electoral). El PAN no acepta, quiere cambiar la ley para comprar equipo médico, pues qué ya presente la iniciativa. PRD no acepta devolver la mitad, preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para donar 3 meses de salario de sus legisladores. Los demás partidos no se han pronunciado: el PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza”, destacó.