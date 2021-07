Muratito Gobernador de Oaxaca ¡fracaso total!: Alfredo Brena (12:00 h)

Oaxaca de Juárez,, 12 de julio. Alejandro Murat (Gobernador de Oaxaca 2016-2022), resultó ser un fracaso total en su gestión como gobernador. Le faltan 17 meses, pero desgraciadamente todo está perdido. No podía ser de otro modo dada la forma como se hizo de la gubernatura, pisoteando el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así que habrá que soportarlo este tiempo que le falta.

Se dice coloquialmente, que no tenemos memoria, aunque no todos. Alejandro Murat llega a la gubernatura oaxaqueña pasando sobre el artículo 116 de la Constitución, ¿pero cómo? porque no cualquiera pisotea la Constitución. Recordemos pues, que en enero de 2016 Nelson José Mutat se casó con Aurora Alcántara, ¿y quién es Aurora Alcántara? Bueno pues es hija del cacique camionero Jesús Alcántara Miranda político que fue presidente municipal de Acambay, Estado de México y dos veces diputado federal y senador. Y además hermana de Roberto Alcántara nacido en Atlacomulco, dueño de Grupo Toluca, de Viva Aerobús, de la más grande flota de autobuses del país y dueño de Telepeaje de Capufe. Huelga decir la cercanía de estos personajes con Enrique Peña Nieto (Presidente de México 2012-2018).

Así las cosas, Muratito es designado candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca, simplemente porque Aurora Alcántara, su madrastra, se lo pide al entonces presidente Peña Nieto. El artículo 116 de la Constitución reza que: para ser gobernador de un estado se requiere que haya nacido en el estado o que tenga una residencia ininterrumpida de cinco años en el estado en cuestión. Así que con Muratito, ni una cosa ni la otra, dado que nació en Tlalnepantla, estado de México y nunca había vivido en Oaxaca. Pero eso no fue problema para Peña Nieto, que siendo Presidente de México y siendo el Primer Priísta, pasó sobre el artículo 116.

El hecho de que Muratito sea mexiquense llevo a una conformación de su equipo de trabajo entre los Yopes (herencia de colaboradores y personal de su papá Nelson) y los Yuppies (equipo de trabajo que trajo de su tierra natal). El resultado ha sido nefasto, los Yuppies llegan vía aérea el lunes a medio día y vuelan de regreso el jueves en la tarde. Y los Yopes, están muy acotados con decisiones mal tomadas y caprichos de Muratito. Resultando que el equipo de trabajo en su conjunto no de pié con bola. Por cierto, Muratito lleva cinco años en Oaxaca y nadie le ha dicho que el estado que gobierna es Oaxaca y no Wajaca.

Se le acabó el sexenio a Muratito y no hizo obra. De gobiernos anteriores se decía: ¡robó, pero hizo obra! Del actual gobernador de Oaxaca no se puede decir eso. Solamente se puede hablar de los miles de millones con los que incrementó la deuda del estado.

Y que no vaya a salir con lo de las súper carreteras, porque la súper carretera al Istmo fue cacareada como “logro” de sexenio, pero de Nelson el papá de Muratito, cuando lo único que había hecho era adecentar los 42 kilómetros que hay de Mitla a la entrada de la ciudad de Oaxaca.

Y la súper carretera a la Costa, también fue cacareada en su momento por Ulises Ruiz, que lo que realmente ejecutó fue el libramiento de Ejutla, ¡pero nada más!

Cabe mencionar que los “avances” que han tenido las dos súper carreteras en el sexenio de Muratito han sido posibles por el gobierno federal. Aclaremos que el feroz endeudamiento del sexenio de Muratito no es porque le haya metido un solo peso a las dos súper carreteras.

El tiempo pasa rápidamente y Alejandro Murat, está a prácticamente a un año de concluir su mandato. Con triste pena veo que Oaxaca solamente ha empeorado en todos los renglones, con el agua potable a la cabeza. ¡Ahí era oportuno hacer una obra de necesidad histórica!.

Aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca el agua llegaba dos veces por semana al principio del sexenio, pero actualmente llega cada 10 días y por muy poco tiempo, así es que se desvanece la oportunidad del almacenamiento y hay que esperar otros diez días para que la vuelvan a surtir. Esta es la realidad, triste, trágica y dramática, pero es nuestra realidad.

Se ha dicho desde los 70’s que Oaxaca es turístico, infame mentira de los gobiernos estatales. Oaxaca vive de tres renglones: 1º el presupuesto federal, 2º las remesas de los indocumentados y 3º de la burocracia federal, estatal y municipal. ¿Cuál turismo?

Pero en fin… seguiremos con ese sueño guajiro de que somos turísticos y de que tenemos una cultura milenaria. Así es que tenemos que reconocer que eso de la escasez del agua potable: ¡es turístico!

Porque los turistas exclaman: Oaxaca carece de un sistema de agua potable porque así lo han hecho ancestralmente. Y es por eso que el agua se lleva en pipas a las casas y comercios. ¡Claro que duele el sarcasmo! Es triste, pero es la realidad. ¿Cuál ancestral cultura?

Cultura implica desarrollo y de eso carece Oaxaca. Realmente esto me recuerda a la obra de Romeo y Julieta cuando el boticario se pone sus moños para venderle a Romeo el veneno con el que cegaría su vida. Y Romeo le contesta: no te queda ponerte en ese plan, porque es evidente que estás carente de todo y plagado de miseria.

Todos los días exhibiendo el mismo espectáculo “turístico”: ¡La Procesión de Las Pipas! Donde exhibimos la miseria de no llevar agua a las casas y comercios por medio de una red de agua potable, sino en pipas. Exhibimos la corrupción del sexenio de Muratito el mexiquense ¿Por qué corrupción? Porque el negocio de Las Pipas es de Muratito, ¡faltaba más!.

¡Suerte! y hasta el próximo De Análisis Político.

