“Murat se comprometió pero estamos peor que antes”, dicen médicos y administrativos del Hospital Civil por falta insumos y medicamentos (10:10 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 13 de julio. Ante la falta de medicamentos e insumos para atender a pacientes, personal médico y administrativo del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso”, cerraron el paso sobre la calzada Porfirio Díaz, a la altura de la Fuente de las Ocho Regiones, para exigir a los gobiernos federal y estatal solución a sus demandas presentadas en mesas de trabajo minutadas.

En conferencia de prensa, el secretario general de la subsección 07 del Hospital Civil, Alberto San Germán, afirmó que nunca en la historia como ahora, estaban trabajando con tantas carencias en las unidades de salud de Oaxaca.

Lamentó que este nosocomio, esté lleno de pacientes y no cuenten con medicamentos ni insumos para poder atenderlos.

Indicó que solo cuentan con un 10 por ciento de insumos para medio trabajar en el área de urgencias.

“Hemos llegado al grado de no tener alcohol ni cloro, ayer un doctor reclamó al entrar a cirugía que no tenía ni gasas para trabajar”, evidenció.

Recordó que cuando empezó su administración, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se comprometió con el sector, al darse cuenta de cómo había sido saqueado por la administración de Gabino Cué Monteagudo.

“El segundo año de su gobierno Murat Hinojosa se comprometió que sería el año de la salud, pero ahora estamos peor que antes”, subrayó.

En medio de la pandemia por Covid-19, recordó el riesgo que corren todos al laborar sin insumos y el equipo médico adecuado.

“Hemos sufrido dos decesos por Covid y 60 contagios, estamos vacunados pero todos sabemos que no hay una inmunidad total”.

Precisó que son cerca de mil 500 millones de pesos los que se observaron por parte de la federación que no están sustentados, “y si el recurso llegó y no se utilizó a dónde fue a parar, están en un dilema porque al final quien va a pagar las consecuencias de no comprobar el recurso son los oaxaqueños”.

Puntualizó que el servicio de consulta externa permanecerá cerrado, y solo brindarán atención a oncológicos y neonatos.

