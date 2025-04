Oaxaca de Juárez, 2 de abril. El neomorenista Alejadro Murat ex gobernador de Oaxaca por el PRI, que presumió su afiliación a Morena hace unas semanas no quiere renunciar a ese partido y les contesta a sus pares que no está en su agenda pedir su no alineación.

Tanto diputados como senadores Morenistas han difundido que no quieren al ex gobernador Alejandro Murat dentro de su partido, el ex mandatario se niega a hacerlo como ayer lo hizo Miguel Ángel Yunes.

https://www.tiktok.com/@politicomx/video/7473199607179119879?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir