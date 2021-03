Murat dialoga con Policías Estatales, instalan mesa para buscar solución (16:05 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. El gobernador arribó al cuartel de la Policía Estatal en Santa María Coyotepec, para dialogar y acordar una mesa de negociación con los elementos de la Policía Estatal que permita concluir el paro de labores que mantienen desde el pasado viernes en demanda de mejoras salariales y laborales.

Frente a todos los que protestan, el Mandatario pidió abrir una conversación para hacer una definición que permita avanzar de acuerdo a la realidad del estado.

Dijo que tomaría en consideración la demanda de la destitución de sus mandos, pero al final quien encabezaría las definiciones sería él.

Luego de que la comisión se presentara ante el Mandatario estatal, Murat Hinojosa propuso que los representantes se sentaran a dialogar en Ciudad Administrativa o en otro espacio y ya que hubiera acuerdos regresaría al Cuartel.

“Si no hay un acuerdo me comprometo a dialogar, pero todo de acuerdo a la realidad porque lo que no se pueda no se va a poder, escucharé lo que tenga que decir la comisión pero la decisión final la tomo yo porque es mi facultad como gobernador, a mí me gusta hablar y dialogar y cuando se acaba el diálogo tenemos que seguir hablando con orden y respeto”, manifestó frente a los policías.

Dijo que se retiraría pero por la noche ó a la hora que se alcanzaran los acuerdos regresaría para conocer los avances.

La comisión negociadora del gobierno estatal está integrada por el secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López y el secretario de Administración, Germán Espinoza Santibáñez.



