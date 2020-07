Murat confirma que sí hubo propuesta para sanciones a gobernadores (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. El gobernador de Oaxaca, Alejanldro Murat confirmó que sí hubo una propuesta para sancionar a servidores públicos que no atienden el semáforo epidemilógico federal, sin embargo, aclaró que fue un mal entendido.

En entrevista con Salvador García Soto, explicó que en la reunión virtual con gobernadores y el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, se hizo una lectura de la parte jurídica de Salud, la cual se sacó de contexto e inmediatamente fue sacada de la discusión por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Se hizo una lectura que se sacó de contexto, y la lectura era en términos de las responsabilidades que tienen las autoridades en este tipo de contingencia. La secretaria de gobernación entró al quite e hizo un planteamiento para que se pudiera hacer una evaluación conjunta con todos los gobiernos. (…) Yo no lo interpreté así, lo que me queda claro es que fue un error de jurídico de Salud, que hizo una lectura lisa y llana, tan es así que la secretaria bajo el tema de la mesa.