Muñoz Ledo llama a Mario Delgado ‘muñeco morboso’, tras dejarlo fuera de lista de candidatos plurinominales de Morena (18:30 h)

¿Qué ocurrió? En su cuenta de Twitter, compartió un video en el que cuestionan al dirigente nacional, respecto al porque no se eligió a Muñoz Ledo para la selección. A lo que Delgado señala que hay mucha polémica e insatisfacciones en el tema y que “ni si quiera se inscribió” para buscar ser reelecto.

Al respecto, Muñoz Ledo, aseguró que lo solicito en tiempo y forma por las vías digitales y compartió una imagen de su registro que “guarda como prueba”. Detalló que en cambio metieron a allegados y personajes indefinidos sin registro alguno.

“Me eliminaron porque me consideran -antes lo hacían con AMLO– UN PELIGRO PARA MÉXICO. Como me tratan, serán tratados. EXIJO RESPETUOSAMENTE AL TITIRITERO MAYOR QUE LE CORTE LOS HILOS Y LAS PREBENDAS AL MUÑECO MORBOSOMe eliminaron porque me consideran -antes lo hacían con AMLO- UN PELIGRO PARA MÉXICO. Como me tratan, serán tratados. EXIJO RESPETUOSAMENTE AL TITIRITERO MAYOR QUE LE CORTE LOS HILOS Y LAS PREBENDAS AL MUÑECO MORBOSO”, añadió.

Este próximo 6 de junio se renovará la Cámara de Diputados, por lo que Morena presentó su lista de candidatos por la vía plurinominal; es decir, quienes no tienen necesidad de hacer campaña, en ella incluyó a empresarios, famosos y otros personajes, pero dejó fuera a Muñoz Ledo.