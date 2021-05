Muñoz Ledo le pide a AMLO que ‘pare ya’ a sus dichos y su actitud en pleno proceso electoral (11:15 h)

En sus palabras. “Si tuvieras la posibilidad de mandarle un mensaje breve a Andrés Manuel ¿cuál sería?… Párale ya, se lo he mandado, con una persona muy cercana a él, tiene un discurso hecho.. Párale ya, ponte en razón, no te dejes influir por los mentecatos, y no te dejes vencer por las gentes que te corrompieron… Toda la estructura de los superdelegados, todas estas cosas, son fruto de la corrupción…” planteó el exdiplomático.

Para saber. Porfirio Muñoz Ledo retrasó de nueva cuenta el lanzamiento del Frente Amplio en Defensa de la Constitución y los órganos autónomos. Ahora, según se informó, el anuncio se dará a conocer hasta después de la elección, con el fin de no causar ruido durante las semanas que quedan de campaña antes del 6 de junio.