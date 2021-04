Muñoz Ledo asegura que la iniciativa de la SCJN no pasará (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de abril. El diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la iniciativa propuesta en el Senado que permitía la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); se encuentra sentenciada a fracasar.

En una entrevista con el Universal, Muñoz Ledo declaró que la iniciativa no tiene el respaldo de la mayoría de los miembros del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, mucho menos en las comisiones asignadas para su dictaminación. Por lo que el Muñoz Ledo garantiza la iniciativa no será aprobada y que existen muchas probabilidades que no sea citada para su discusión en el pleno.

Además, Porfirio Muñoz Ledo asegura que la iniciativa se trató de un «engaño» que se le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirma que López Obrador no sería partícipe de permitir la extensión de otro poder de la unión sin que esto involucrara reelección.

Alguien le dijo (al presidente) que era constitucional, pero esa opinión que le dieron obviamente es equivocada. Cualquiera que lea la Constitución y el proyecto se puede dar cuenta”.

Por otro lado, Muñoz Ledo señaló a Mario Delgado Carrillo, excoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro; como alguien que imponía una agenda pero que el nuevo coordinador, Ignacio Mier, es un individuo crítico y objetivo “[…] que no antepone intereses personales a los intereses del partido ni del grupo que coordina”.

Información vía:Ejecentral

