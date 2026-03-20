Municipio de Oaxaca de Juárez mantiene descuento del 6% en predial durante marzo (11:30 h)

2026/03/20  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez,  20 de marzo.El Municipio de Oaxaca de Juárez informa a vecinas y vecinos que durante el mes de marzo continúa vigente el 6% de descuento en el pago del impuesto predial, como parte del programa “Cumplir es ahorrar 2026”.

Este beneficio busca incentivar la participación responsable de las y los contribuyentes, al tiempo que fortalece la recaudación municipal para seguir impulsando acciones y servicios que mejoren la calidad de vida en la capital.

Las y los ciudadanos pueden realizar su pago de manera ágil y segura a través de la plataforma en línea del municipio, así como en las cajas recaudadoras, facilitando el cumplimiento de esta obligación sin contratiempos.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a aprovechar este descuento vigente durante marzo, recordando que el cumplimiento oportuno contribuye directamente a mantener una ciudad limpia, ordenada y en transformación constante.

Cumplir es ahorrar… y también es construir, entre todas y todos, un mejor Oaxaca de Juárez.

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